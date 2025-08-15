"Le Gouvernement mettra tout en œuvre pour parvenir à une reprise rapide de ces vols"

"Le Gouvernement mettra tout en œuvre pour parvenir à une reprise rapide de ces vols". Ils ont également alerté sur les problèmes administratifs, ains

"Le Gouvernement mettra tout en œuvre pour parvenir à une reprise rapide de ces vols"

J’ai reçu, à Moroni, un collectif représentant la diaspora comorienne de La Réunion, venu exprimer ses préoccupations concernant la situation actuelle et la suspension des vols entre Moroni et Saint-Denis.

Ces compatriotes, nombreux à avoir des attaches familiales, professionnelles et sociales de part et d’autre, appellent à une reprise rapide des liaisons aériennes afin de préserver ce lien vital entre nos deux îles. Ils ont également alerté sur les problèmes administratifs, ainsi que que la situation délicate des malades évacué sur l’île.

Le Gouvernement est pleinement sensible à ce dossier et mettra tout en œuvre pour parvenir à une reprise rapide de ces vols.

Nour El Fath Azali

