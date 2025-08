Le drapeau, symbole fort d’une Nation. Un État, une Nation, ce sont des institutions et des lois. Ce sont également les textes et les objets qui perme

Le drapeau, symbole fort d’une Nation







50 ans après notre accession à l'indépendance et alors que notre édifice national, si fragile, menace de s'écouler sous les coups de butoir de forces centrifuges de plus en plus fortes, il convient de mobiliser toute notre énergie et toute notre intelligence pour renforcer les digues et les fondations. 50 ans après notre accession à l'indépendance et alors que notre édifice national, si fragile, menace de s'écouler sous les coups de butoir de forces centrifuges de plus en plus fortes, il convient de mobiliser toute notre énergie et toute notre intelligence pour renforcer les digues et les fondations.





Un État, une Nation, ce sont des institutions et des lois. Ce sont également les textes et les objets qui permettent aux habitants d'un territoire de se singulariser par rapport aux autres humains. Peu d'individus connaissent la répartition des compétences entre les différentes institutions de leur État mais beaucoup chantent l'hymne national et tous reconnaissent le drapeau.





Ce dernier est donc un symbole très fort des États, des Nations.





Symbole d'une Nation déchirée et d'un État en mort clinique, la bannière qui flotte actuellement sur les Comores est en fait un morceau de tissu dont la couleur verte, trait d'union entre tous les Comoriens quels que soient leurs origines insulaires, ne constitue que la portion congrue. Ce morceau de tissu peut partir en lambeaux à tout moment, chaque île détachant et prenant le large avec le morceau qui lui est spécifique. Ce drapeau ne me fait pas vibrer.





Je préfère celui de la république fédérale islamique des Comores, en vigueur du 7 juin 1992 au 5 octobre 1996. Les 4 étoiles qui représentent ici les 4 îles sont disposées de gauche à droite sur la même ligne. Contrairement aux autres versions où la disposition des étoiles peut prêter à une controverse en laissant penser qu'il y aurait une hiérarchie entre les 4 îles, les étoiles étant disposées du bas vers le haut.





La lune, tournée vers le ciel pour implorer Dieu, se place en dessous des 4 étoiles pour les empêcher de tomber dans le vide. La lune c'est la Nation comorienne, c'est la maman protectrice qui veille sur ces 4 enfants et qui les traite avec équité. L'équité étant symbolisée par le parfait alignement des 4 étoiles.





Abdourahamane Cheikh Ali