QUAND " CEUX D'EN HAUT N'EN PEUVENT PLUS ET CEUX D'EN BAS N'EN VEULENT PLUS "







Notre pays se trouve dans cette situation décrite par un grand penseur révolutionnaire sous cette citation : " quand ceux d'en haut n'en peuvent plus et ceux d'en bas n'en veulent plus ". Jamais les Comores n'ont connu une crise aussi profonde ces 25 dernières années. Aucun segment de la nation n'est épargné. Les institutions fondamentales de la République à savoir l'Executif, la Justice et l'Armée subissent une violente corrosion.





De l'autre côté la vie chômage, la vie chère deviennent de plus en plus endémiques. Les contre-pouvoirs se brisent l'échine. La cohésion nationale est soumise à rude épreuve par le défi permanent contre la légalité institutionnelle et le manque de pertinence dans la recherche des solutions d'apaisement. Il y a plus que jamais urgence à ce que tous les acteurs politiques et sociaux, tous les leaders d'opinion mettent la main dans le cambouis pour empêcher au pays de s'enfoncer encore davantage.





Que le pouvoir accepte que les effets d'une male gouvernance, faite d'incompétence avérée et de soubassements archi partisans, sont en train de l'assommer. Il est à bout de souffle. L'opposition non plus ne remplit pas à cet instant t les conditions d'un recours véritablement salvateur faute de cohésion à la fois tactique et stratégique pour pouvoir faire basculer le fléau de la balance. Alors, faut-il continuer à nous regarder en chiens de faïence et laisser périr le pays, la nation et le peuple ?





Assurément non ! A vous comptables de cette chute vertigineuse vers l'abîme, je dis non. A nous opposition, porte-voix d'une population meurtrie, éreintée et désespérée, je dis non. Comme dit l'adage, là où il y a une volonté, il y a un chemin.





Au nom de l'intérêt général, prenons la résolution de mettre en avant la volonté d'arrêter cette dégringolade que vit le pays et le sauver d'un précipice fatal. J'en appelle au Président Azali: trop c'est trop. Il vous faut un sursaut sans arrière-pensée. Autrement, l'épreuve du bistouri défiera vos calculs, nos calculs ainsi que ceux de tous ceux qui en font sur le dos du peuple et de la nation comoriens.





Soefo Aboudou