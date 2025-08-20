"J’ai rencontré les ulémas de la diaspora et nous avons échangé sur la préservation du paya lachiyo en France"

J’ai rencontré les ulémas de la diaspora et nous avons échangé sur la préservation du paya lachiyo en France et sur la promotion de notre comorianité, fondée sur le respect, la paix et le dialogue.

Ensemble, nous avons constaté la montée de la délinquance juvénile et l’aliénation de la jeunesse comorienne, et nous nous sommes convenus de l’importance de leur contribution pour sensibiliser et accompagner nos jeunes.

Nous avons également décidé d’instaurer des échanges régulières pour renforcer cette coopération au service de la cohésion sociale et de nos valeurs communes.

Nour El Fath Azali

