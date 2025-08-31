Fermeture des écoles publiques : une solution de facilité face à un problème structurel. Fermer une école publique, ce n’est pas résoudre un problème.

La récente annonce du ministre de l'Éducation concernant la fermeture envisagée de certaines écoles publiques pour cause de faible effectif et de mauvais résultats scolaires a de quoi surprendre et inquiéter. Plutôt que de représenter une solution durable, cette mesure semble être une fuite en avant face à un problème qui relève d'abord de la responsabilité même du ministère.





En effet, si les écoles publiques se vident peu à peu, ce n’est pas un hasard. C’est parce qu’elles sont souvent dépourvues de conditions élémentaires de fonctionnement : manque d’enseignants qualifiés, absence de matériel pédagogique, bâtiments délabrés, encadrement insuffisant… Dans ce contexte, comment attendre de bons résultats ?





Les familles qui en ont les moyens préfèrent naturellement orienter leurs enfants vers des établissements privés, mieux structurés, parfois plus exigeants, même si cela représente un sacrifice financier. Ce n’est donc pas l’école publique qu’elles rejettent, mais bien l’état dans lequel elle se trouve.





Fermer une école publique, c’est admettre l’échec de la mission première de l’État : garantir un accès équitable et de qualité à l’éducation pour tous. Cela revient à tourner le dos à des populations souvent déjà marginalisées, rurales ou défavorisées.





Au lieu de sanctionner l’école publique, le ministère devrait engager une réforme en profondeur : réhabilitation des infrastructures, revalorisation des enseignants, renforcement des inspections pédagogiques et implication des communautés.





Et si fermeture il doit y avoir, pourquoi ne pas commencer par certaines écoles privées qui ne remplissent aucune norme, prolifèrent sans contrôle, et font du système éducatif un marché plutôt qu’un service public ?





Fermer une école publique, ce n’est pas résoudre un problème. C’est en créer un plus grave : celui du renoncement à l’éducation pour tous.





Abbasse Mhadjou