Éducation Nationale : Liquidation de la fonction publique







Décidément le pays va mal. Le Communiqué du Ministère de l'éducation nationale de ce samedi 23 Août 2025 constitue un nouveau cas en matière de mépris de la légalité institutionnelle tout en posant une grave et ravageuse défiance à une des institutions piliers de l'Etat à savoir la Fonction Publique. En effet, par cette décision relayée dans ce Communiqué, le Ministère vient tout simplement de procéder à la liquidation de la Fonction Publique comorienne.





C'est à la FOP que revient la vocation de gérer les ressources humaines enseignantes et non au Ministère. De plus, cette opération illustre ce volonté de centralisation bureaucratique qui habite le pouvoir dans la mesure où la grande majorité des enseignants en question doivent avoir leurs dossiers consignés dans les casiers de la FOP. Le plus grave dans tout ça c'est que, engager une telle opération susceptible de donner naissance à un bras de fer de la part des enseignants et ce, à quelques semaines de la rentrée scolaire, risque d'hypothéquer l'ouverture de cette année scolaire dans les délais avec comme conséquence la réédition d'année scolaire tronquée.





Je ne suis pas opposé à un filtrage éventuel du corps enseignant s'il y a matière à cela. Mais un tel filtrage se mènerait efficacement par la mise en place d'une commission de vérification au niveau de la FOP sous l'égide de l'inspection générale de l'éducation nationale. Alors que, mener une telle opération sur fond de propagande qui s'apparente à du populisme de mauvais goût relève d'une grossière provocation.





Le Ministère de l'éducation nationale a donc intérêt à reconsidérer sa décision en mettant à la disposition de la FOP les directives sur les nouveaux critères à remplir par les enseignants dans le cadre de la politique qu'entend engager le gouvernement pour redresser la qualité de l'enseignement et de l'éducation aux Comores.





Soefo Aboudou