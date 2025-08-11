« Comment avouer à ma mère que je dormais sur un trottoir à Paris ? » : les premiers jours en France de Younoussa. « Le 20 juillet 2023, j’atterris d

« Comment avouer à ma mère que je dormais sur un trottoir à Paris ? » : les premiers jours en France de Younoussa, venu de Guinée







« Exils » (3/30). Younoussa a 17 ans. Mineur isolé, à Paris depuis deux ans, l’adolescent, qui a grandi non loin de Conakry, raconte l’errance des débuts et son point de repère : l’Hôtel de ville. « Exils » (3/30). Younoussa a 17 ans. Mineur isolé, à Paris depuis deux ans, l’adolescent, qui a grandi non loin de Conakry, raconte l’errance des débuts et son point de repère : l’Hôtel de ville.





« Le 20 juillet 2023, j’atterris dans un foyer d’accueil à Briançon [Hautes-Alpes], après avoir traversé la frontière italienne : on nous distribue des vêtements trop grands, de la nourriture et, surtout, un billet de train pour Paris. “Là-bas, la vie est rude… Tu ne veux pas être transféré à Marseille ?”, me demande une bénévole. “Pas question !” A l’époque, la France se résume pour moi à deux choses : le Paris Saint-Germain et la tour Eiffel ! Alors, direction la capitale.





Ma première nuit dehors se passe au milieu des courants d’air, à la gare d’Austerlitz. Je suis tout seul, pourtant je n’ai pas peur. Allongé sur le sol, je serre mon sac à dos contre moi, j’écoute le grondement des trains. J’imagine mon futur : je vais apprendre la plomberie à Paris, métier que mon cousin m’a enseigné en Guinée, et, un jour, j’aiderai ma mère restée au pays avec mes trois frères et sœurs.



