Affaire Onicor : Les clients déclarent avoir versé plus de 2 milliards pour 5440 tonnes de riz !

Des clients de l'Onicor se sont mobilisés samedi à Moroni pour dénoncer les retards de livraison de leurs commandes de riz.

Ces derniers déclarent avoir versé « 2,176 milliards de francs pour 5440 tonnes de riz depuis février 2024 » sans recevoir satisfaction.

Les plaignants accusent l’office de ne livrer que 40 à 45% des commandes entre décembre et janvier, souvent avec du riz de mauvaise qualité.

Le collectif exige désormais soit la livraison conforme de leurs commandes, soit le remboursement intégral de leurs avances. Texte ©CMM

