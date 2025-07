Réunion de concertation sur la sécurité urbaine et la préservation de la paix dans la capitale Moroni. Le Directeur Général de la Sûreté Nationale a s

Sécurité | RENFORCER LA COHÉSION ET LA SÉCURITÉ À MORONI : UNE CONCERTATION DE TERRAIN







Le Ministère de l'Intérieur a organisé ce mardi 22 juillet 2025, dans sa salle de conférence, une importante réunion de concertation axée sur la sécurité urbaine et la préservation de la paix dans la capitale Moroni. Le Ministère de l'Intérieur a organisé ce mardi 22 juillet 2025, dans sa salle de conférence, une importante réunion de concertation axée sur la sécurité urbaine et la préservation de la paix dans la capitale Moroni.





Cette rencontre a réuni autour de la même table :





le Directeur de Cabinet du Ministre de l'Intérieur accompagné de ses Conseillers,

le Directeur Général de la Sûreté Nationale et les Commissaires,

les Chefs de quartiers de Moroni,

le Conseiller municipal chargé de la paix et de la sécurité à la Mairie de Moroni.





L’objectif principal était clair : échanger sur les défis de sécurité rencontrés au quotidien et renforcer les synergies entre les institutions de l’État, la Mairie et les représentants locaux.





Les chefs de quartiers ont exposé avec franchise les difficultés rencontrées : tensions sporadiques, conflits communautaires, manque de moyens et besoin de formations en gestion de crise et dialogue social.





De son côté, M. Msa Kirma, Conseiller de la Mairie en charge de la paix et sécurité, a réaffirmé l'engagement total de la commune à travailler main dans la main avec la Police Nationale et les services de sécurité pour renforcer la cohésion sociale et la tranquillité publique.





Le Directeur Général de la Sûreté Nationale a salué l’implication des chefs de quartiers et a confirmé la mise en place de nouvelles mesures pour :





Améliorer les interventions dans les quartiers sensibles,

Clarifier les rôles et responsabilités de chaque acteur,

Instaurer une meilleure communication et coordination entre la Police, la Mairie et les chefs de quartiers.





Parmi les priorités évoquées :





Renforcement des patrouilles,

Déploiement de moyens de communication adaptés,

Création de cellules d’écoute et de médiation dans les quartiers.





Le Ministère de l'Intérieur a conclu en saluant l'engagement collectif en faveur de la paix et de la sécurité, tout en annonçant qu'une session de suivi sera organisée dans les prochains mois pour évaluer l'évolution de ces engagements.





La Police Nationale reste mobilisée pour assurer la sécurité et la tranquillité de nos quartiers. Ensemble, œuvrons pour un Moroni plus apaisé et solidaire.





Police Nationale Des Comores