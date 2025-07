"J’ai lancé une session de formation sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme"

J’ai eu l’honneur de lancer ce jour une session de formation stratégique sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBCFT). J’ai eu l’honneur de lancer ce jour une session de formation stratégique sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBCFT).





Un enjeu majeur pour la sécurité nationale, la stabilité économique et la crédibilité de nos institutions. À travers cette initiative, nous renforçons les capacités humaines et techniques de nos acteurs publics et privés pour :





Détecter les signaux d’alerte,

Réagir efficacement aux anomalies,

Aligner nos pratiques aux standards du GIABA,

Bâtir une culture durable de vigilance et d’éthique.





La LBC/FT n’est pas qu’un impératif réglementaire : c’est un engagement citoyen pour un État plus fort, une société plus sûre, et une économie plus transparente.





Je salue l’engagement de toutes les parties prenantes mobilisées aujourd’hui. Ensemble, nous posons les fondations d’un avenir plus résilient.





Youssoufa Mohamed Ali