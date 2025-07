De la diplomatie forte à l’économie en voie d’émergence : la vision politique du président Azali

De la diplomatie forte à l’économie en voie d’émergence : la vision politique du Chef de l’État, Son Excellence Al Imam Azali Assoumani







Depuis son retour aux affaires en 2016, le Président Al Imam Azali Assoumani a su imposer une vision politique audacieuse et résolument tournée vers l'avenir. Une vision articulée autour d'une diplomatie active, d'une affirmation souveraine sur la scène internationale, et d'un engagement profond pour le développement économique des Comores. À travers cette dynamique, les Comores ne sont plus spectatrices, mais actrices d'un nouveau récit africain et mondial.





Une diplomatie offensive au service du rayonnement comorien





L'une des illustrations les plus éloquentes de cette diplomatie ambitieuse reste sans doute la présidence tournante de l’Union Africaine exercée par le Président Azali en 2023. Cette étape majeure marque un tournant dans l’histoire de notre pays. Grâce à une implication sans relâche et une présence constante dans les grands sommets, notre chef d'État a su faire entendre la voix des Comores sur des dossiers cruciaux.





Parmi ses réalisations marquantes à l’Union Africaine, citons :





La validation et la promotion de la ZLECAf (Zone de libre-échange continentale africaine), moteur d’un commerce intra-africain libéré et structurant.

La conduite d’une mission africaine de médiation entre la Russie et l’Ukraine, preuve du respect diplomatique dont il jouit auprès des grandes puissances.

L’intégration de l’Union Africaine au G20, qui ouvre de nouvelles perspectives à l’Afrique, et par extension aux Comores, sur les grandes décisions économiques mondiales.

L’ouverture des Comores vers les BRICS+, une orientation stratégique qui positionne notre pays au cœur de nouvelles alliances économiques mondiales.





Ces avancées ne sont pas symboliques, elles ont un impact concret : les Comores brillent désormais au plan international, suscitent l’intérêt croissant de partenaires étrangers et offrent un climat d’investissement crédible et stable.





Une reconnaissance internationale pour la bonne gouvernance





Cette dynamique vertueuse n’est pas passée inaperçue. Le Président Azali Assoumani a été distingué par ses pairs, recevant une médaille honorifique pour sa gouvernance exemplaire et sa gestion rigoureuse des affaires publiques. Deux de ses ministres des Finances ont également été honorés pour leur efficacité et leur transparence dans la gestion économique du pays. Ces distinctions renforcent la crédibilité des Comores et témoignent de la confiance renouvelée des institutions régionales et internationales à l’égard de notre État.





Des retombées concrètes sur le plan national





L’effet de cette diplomatie est visible : plusieurs pays ont commencé à accréditer officiellement leurs ambassades aux Comores, souvent après les avoir centralisées à Madagascar. Cela témoigne d’une reconnaissance de la stabilité politique et de l’importance stratégique des Comores dans la région.





Sur le plan économique, cette visibilité nouvelle attire des investisseurs étrangers dans des secteurs clés : tourisme, énergie, pêche, infrastructures. Une économie comorienne en voie d’émergence prend forme, malgré les défis encore présents.





Par ailleurs, la diaspora comorienne, forte et engagée, représente un pilier essentiel de cette transformation. Avec des transferts représentant plus de 30% du PIB, son apport est vital. Le rayonnement de la diaspora ne s’arrête pas là : notre équipe nationale de football, composée exclusivement de jeunes issus de cette diaspora, est devenue un symbole de fierté nationale et de reconnaissance internationale.





Une présidence de la COI dans la continuité





Aujourd’hui, la présidence de la Commission de l’Océan Indien (COI) par les Comores s’inscrit dans cette continuité diplomatique. Elle consacre la place renforcée de notre pays dans les dynamiques régionales et offre une plateforme supplémentaire pour défendre nos intérêts stratégiques et économiques dans l’océan Indien.





Ainsi donc, la vision Azali, une boussole pour l’avenir





La vision portée par le Président Azali Assoumani, celle d’une diplomatie forte au service d’un développement inclusif, commence à porter ses fruits. Elle nous engage tous, en particulier nous, membres de la diaspora, à soutenir et à amplifier ces efforts. Le RDDC s’inscrit pleinement dans cette dynamique : fédérer les énergies comoriennes du monde entier pour contribuer, en toute responsabilité, à l’émergence durable des Comores.





Car l’heure n’est plus à l’attente. Elle est à la construction, à l’action, à l’unité, autour d’un projet commun porté par une vision claire et une gouvernance ambitieuse.





Fakihi Mradabi

Président du RDDC