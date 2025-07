Après sa mort, Soprano ne veut pas être rapatrié aux Comores

Soprano : Le chanteur de 46 ans a déjà prévu sa fin de vie et fait un choix catégorique. "J'y suis né, et je veux qu'on m'y enterre. Quand j'ouvre les

Né il y a 46 ans à Marseille, Soprano considère cette ville comme sa deuxième maman. À la tête d'une grande famille, le rappeur a d'ores et déjà réfléchi à sa mort et à ses dernières volontés qu'il a confié à nos confrères de "Télé Star".





Soprano est né en 1979 à Marseille. Une ville que le rappeur a toujours porté dans son coeur et qu'il ne quittera jamais. Pas même au moment de sa mort puisqu'il a révélé à nos confrères de Télé Star qu'il souhaitait être enterré dans la cité phocéenne. Acteur dans un film hommage à Marseille baptisé Marius et les gardiens de la cité phocéenne, l'interprète du titre Le Coach a confié qu'avec ce projet cinématographique, il voulait "montrer les aspects positifs de cette ville" qu'il considère "comme une seconde mère". "J'y suis né, et je veux qu'on m'y enterre. Quand j'ouvre les volets le matin, je me félicite de ma chance. Outre le soleil, la mer, j'en aime sa richesse, sa diversité...", a-t-il indiqué.





De nouveau coach dans The Voice Kids, l'époux d'Alexia M'Roumbaba et papa d'Inaya née le 12 juillet 2007, de Lenny né le 22 janvier 2009 et de Luna née le 10 mars 2012, Soprano révèle pourquoi il avait stoppé pendant un temps son rôle dans ce programme. "J'ai arrêté il y a trois ans en raison d'un emploi du temps surchargé. Je suis hyper heureux d'avoir trouvé un créneau", a-t-il confié avant d'ajouter que ses enfants avaient modifié "sa façon de voir le monde". "J'écris des choses plus responsables, pour amener de l'espoir aux générations futures, nourries par le scandale et le négatif, leur donner des armes pour se construire", a-t-il déclaré.





Le Vélodrome, un coup dur pour le marseillais Soprano





Récemment, Soprano a dû faire face à un coup dur puisqu'il a du annuler son concert prévu au stade Vélodrome à Marseille prévu le 11 octobre 2025. Un show qui devait pourtant être un temps fort de sa tournée Freedom Tour. "J’ai le cœur brisé, je suis dégoûté (...) On avait tout bloqué, tout préparé. On voulait revenir avec un nouveau concept, une nouvelle histoire à raconter, encore plus fou que la dernière fois. (...) On a tenté jusqu’au bout de faire exister ce rêve, mais ce n’est pas possible", avait-il écrit par la suite sur les réseaux sociaux.