Analyse politique : Le RENOUVEAU en marche





Partisan du RENOUVEAU conduit par Nour El Fath Azali







L’actualité politique comorienne a été marquée par un événement aussi significatif qu’inattendu : la déclaration controversée du nouveau Secrétaire général du ministère de l’Intérieur affirmant que désormais, seuls les militants du parti CRC seraient éligibles à des postes de responsabilité. Une telle affirmation, contraire aux principes fondamentaux de la République, a logiquement suscité une onde de choc, tant dans l’opinion publique nationale que dans la diaspora comorienne. L’actualité politique comorienne a été marquée par un événement aussi significatif qu’inattendu : la déclaration controversée du nouveau Secrétaire général du ministère de l’Intérieur affirmant que désormais, seuls les militants du parti CRC seraient éligibles à des postes de responsabilité. Une telle affirmation, contraire aux principes fondamentaux de la République, a logiquement suscité une onde de choc, tant dans l’opinion publique nationale que dans la diaspora comorienne.





Face à cette situation délicate, Nour El Fath Azali Assoumani, Secrétaire général du Gouvernement et Secrétaire général adjoint du parti CRC, a réagi avec fermeté, clarté et hauteur de vue. Dans une intervention publique, il a tenu à recadrer les propos de son collègue, en réaffirmant que tous les Comoriens, sans distinction de parti, ont droit aux opportunités offertes par la République, dès lors qu’ils sont compétents, méritants et désireux de servir leur pays.





Une rupture salutaire avec les pratiques anciennes





En tant que partisan du RENOUVEAU, je considère que cette intervention incarne une rupture fondamentale avec les logiques de clientélisme, d’exclusion et de monopole partisan qui ont trop longtemps miné l’administration comorienne. Pour la première fois, un haut responsable politique ose recadrer publiquement un des siens, au nom de l’éthique, de la responsabilité et de l’intérêt général. C’est un signal fort. Un geste de leadership rare, qui inspire confiance.

Cette démarche vient consolider la vision du RENOUVEAU, qui ne se limite pas à des discours, mais s’exprime dans les actes : transparence dans les recrutements, continuité de l’appel à candidatures pour les postes publics, ouverture de l’État aux talents issus de tous horizons. C’est un modèle de gouvernance que le RDDC soutient pleinement.





Oui à la confiance politique, non à l’exclusion





Il est évident que certains postes à caractère politique – notamment dans la diplomatie ou la défense – peuvent logiquement être confiés à des membres du parti au pouvoir. Mais cela ne doit pas se transformer en une politique de verrouillage total de l’administration publique. Le mérite, la compétence, la loyauté envers l’État doivent primer sur l’affiliation partisane. C’est ce message fort que Nour El Fath Azali a porté avec courage.





Ainsi un espoir concret pour les Comoriens





En tant que président du RDDC et citoyen engagé, je tiens à saluer cette prise de parole décisive. Elle redonne espoir à toute une génération, convaincue que leur avenir ne doit pas dépendre d’une carte de parti, mais de leur engagement, de leur formation, et de leur capacité à servir la Nation.





Le RENOUVEAU est en marche, et nous sommes nombreux à y croire. À travers des actions comme celle de Nour El Fath Azali, la République reprend ses droits. Et les Comores se rapprochent un peu plus de l’idéal d’un État juste, ouvert, moderne et inclusif.





Fakihi Mradabi

Président du RDDC