"Les téléspectateurs de l’ORTC privés de l’un des visages les plus talentueux de la chaîne"

Déclaration du SNJC suite au licenciement de la journaliste Soifia Hassani







Le Syndicat National des Journalistes Comoriens (SNJC) exprime sa vive désapprobation suite au licenciement de notre consœur Soifia Hassani, par une note signée du Directeur général de l'ORTC, M. Assoumani Hablane.





Par cette décision, les téléspectateurs de l’ORTC se voient privés de l’un des visages les plus talentueux de la chaîne.





Journaliste chevronnée et présentatrice respectée, Soifia Hassani s’est toujours distinguée par son professionnalisme et son leadership. Elle figure parmi les journalistes comoriens les plus connus et les plus appréciés, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Ce licenciement constitue une perte certaine, non seulement pour l’ORTC, mais aussi pour l’ensemble du paysage médiatique national.





Le SNJC déplore qu’une fois encore, la gestion des différends au sein de l’ORTC aboutisse à une mesure extrême. Depuis la création de cette institution, il est malheureusement devenu courant que les Directeurs successifs recourent à la suspension ou au licenciement comme principal moyen de règlement des désaccords avec les journalistes.





Ce climat d’intimidation favorise une autocensure préjudiciable à la liberté de la presse, à la qualité de l’information et, in fine, au droit du public à une information libre, équilibrée et plurielle.





Le SNJC appelle le Directeur général de l’ORTC à revenir sur sa décision et à privilégier la voie du dialogue et de la concertation. Aucun professionnel, qu’il soit journaliste ou autre, n’est exempt d’erreurs. Mais les sanctions extrêmes ne doivent jamais être la première réponse. Le SNJC demeure convaincu que des mécanismes de médiation internes et des espaces de dialogue sont les solutions les plus appropriées pour gérer les différends entre les responsables de l’ORTC et leurs journalistes.





Dans cette optique, le SNJC recommande :





L’élaboration d’un règlement intérieur garantissant les droits et devoirs de chacun, et assurant une protection équitable des journalistes de l’ORTC ;

L’engagement des journalistes de l’ORTC à dénoncer les abus et à défendre leurs droits, dans le respect des règles éthiques et professionnelles.





Enfin, le SNJC apporte tout son soutien à notre consœur Soifia Hassani et lui adresse un message de solidarité et de courage.