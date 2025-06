La TAM entre en piste





Maquette du futur AIMPSI

Le rideau est tombé sur la transition à l'Aéroport International Moroni Prince Said Ibrahim. Une cérémonie officielle de passation de service y a regroupé, dimanche 1er juin, le secrétaire général du ministère des Transports, le directeur de la Société ADC (Aéroport des Comores, qui exploitait l'AMPSI ces dernières années), le directeur de la nouvelle société TAM et ses collaborateurs. À cette occasion, Maamoune Chakira, directeur de l'ADC, qui a suivi le dossier pour la partie comorienne, a livré un discours dont voici la teneur :





M. le secrétaire général du ministère des Transports Maritimes et Aériens

M. le directeur général de l’Agence Nationale de l'Aviation civile et de la Météorologie (ANACM)

Chers collègues





Le président Ali Soilihi Mtsachioi, dont nous venons de commémorer la 47e année de la mort, disait : « Seule l’histoire est juge ». Il ne sert donc à rien de s’attarder, ici avec de longs discours et éloges, sur « Qui a fait Quoi ».





L’histoire et les historiens jugeront chacun d’entre nous et sa réelle contribution aux différents projets auxquels nous avons participé, y compris celui-ci.





Néanmoins, puisque nous sommes réunis ici pour marquer le passage de relais de l’Aéroport International Moroni-Prince S. Ibrahim de l’Union des Comores vers Terminals Holding, permettez-moi, en tant que l'un des témoins de ce projet, de rappeler quelques dates repères et personnages clés ayant contribué à faire en sorte que nous soyons là aujourd’hui pour cet événement.





Il y a bien eu des approches et des rencontres entre Terminals Holding et l’Union des Comores à différents niveaux depuis le début des années 2020. En tant que Directeur Général de la société «Aéroports des Comores », j’ai personnellement reçu ici la première délégation de Terminals Holding en septembre 2022.





Cette rencontre ne fut pas très concluante. Les attentes des deux parties semblaient très éloignées. Nous avons néanmoins continué les échanges à distance, et par moments, avec des émissaires émiratis de passage aux Comores.





Les choses se sont accélérées lorsqu'en septembre 2023, en préparation de la visite du Chef de l’État, Son Excellence M. Azali Assoumani, aux Émirats Arabes Unis, le Ministre des Transports Aérien et Maritime a signé à Moroni un mémorandum d’entente avec le Directeur Général de Terminals Holding. Ensuite, la volonté exprimée par l’émir d’Abu Dhabi et le Président de l’Union des Comores lors de leur rencontre à Abu Dhabi en novembre 2023 a été le déclic pour la finalisation de l’accord de concession. Ce projet est donc celui de deux chefs d’État visionnaires et solidaires. Rendons-leur hommage.





Le contrat de concession a été signé à Dubaï le 2 décembre 2023, en marge du sommet de la COP 28.





Monsieur Mzé Aboudou Chanfiou représentait le Gouvernement Comorien pour cet accord. Je tiens à lui rendre hommage. C’est le même Mzé Aboudou, ainsi que l’ancien Secrétaire Général du Gouvernement, M. Daniel Ali Bandar, qui m’ont guidé pendant huit mois, de janvier à août 2024, pour la réalisation des conditions préalables à l’entrée en vigueur de cet accord. J’ai aussi bénéficié de l’appui institutionnel du tribunal de commerce de Moroni, en la personne de son président, M. Ahamada Hamidou, et de l’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements, à travers sa Directrice Générale, Madame Nadjati Soidiki. Qu’ils en soient tous remerciés ici.





Depuis son entrée en fonction en août 2024, l’actuel Ministre des Finances, M. Ibrahim Abdourazak, a continué à nous apporter le soutien nécessaire pour avancer dans la mise en œuvre de la transition. Il a ainsi signé en septembre 2024 le plan d’activation et de transition qui a tracé le chemin vers ce jour où nous franchissons la dernière haie de la course avec le transfert effectif de l’AIMPSI à Terminals Holding. Plus récemment, il a mis en œuvre le plan social de la restructuration des sociétés ADC et Com’Air Assistance.





Qu’il me soit permis, avant de continuer, de remercier plus particulièrement M. Nour El Fath Azali, Secrétaire Général du Gouvernement, qui a tenu le fil conducteur de ce projet depuis le début, et apporté inlassablement à tous les acteurs l’appui politique et institutionnel nécessaire pour se concentrer sereinement sur les aspects techniques d’un accord qui, par sa nature, est très complexe.





Ainsi, les équipes de l’ADC et de Com’Air Assistance ont pu travailler pendant 12 mois, de janvier à décembre 2024, afin de pouvoir donner corps à ce projet. Je tiens à saluer particulièrement les membres de la Direction Générale de l’ADC. Malgré les doutes qui ont pu saisir les uns et les autres à un moment ou à un autre, ils ont continué à échanger avec leurs collègues de Terminals Holding en toute transparence et avec dédicace, sans compter ni les heures, ni les répétitions/révisions de documents.





Chafikat et son équipe commerciale, Saindou et la direction technique, Farid, Razia, Minati, Djimmy, et toute la direction administrative et financière, Hudhaif et tout le service sûreté, et bien entendu, Djaoid, mon adjoint, ainsi qu’Ibrahim, mon agent comptable qui ont tenu la maison pendant que je me concentrais sur la transition, Mohamed et Rabouan aux ressources humaines, Zaitouni et son équipe du service VIP, et j’en oublie sans doute d’autres. Que dire de Razia, Nadjma et Rahamatou qui ont continué à garder mon bureau malgré les tempêtes. Aucun d’entre vous n’a compté le nombre de fois où il a dû refaire un ou plusieurs documents pour incorporer mes commentaires et/ou ceux d’Yves, parfois revenant à la fin à la version initiale.





Certains d’entre vous ont reçu leur notification de licenciement, mais continuent néanmoins de servir. Votre dévouement m’a beaucoup honoré. Je ne suis pas dépositaire de médailles pour vous décorer, mais sachez que je vous suis à jamais reconnaissant. L’histoire jugera de votre contribution. Le pays saura vous reconnaître un jour.





Les équipes de Terminals Holding à Abu Dhabi et Moroni nous ont grandement accompagnés tout au long de ce processus. Il est un homme en particulier à qui je tiens à rendre hommage pour son professionnalisme, son calme, sa diligence et son fair-play de tous les instants, et je peux dire, son amitié. Nous nous sommes rencontrés en janvier 2024, ici, sur cet aéroport, lors de la première visite de collecte de données de Terminals Holding. Je veux nommer Yves Guibert. Il n’est malheureusement pas parmi nous aujourd’hui. Mais Yves est l’artisan de l’instant que nous vivons ici aujourd’hui. N’en déplaise à ceux qui veulent effacer sa grande œuvre. Yves a su comprendre les difficultés locales spécifiques aux Comores, et dans le même temps, nous amener, mon équipe et moi-même, ainsi que le gouvernement à saisir les attentes de Terminals Holding. Espérons que nous sommes arrivés à les satisfaire. Il a été rejoint en septembre 2024 par ses collègues Mohamed Sanghani, Christine Wamakonjio, et Benoît Noukpo.





Mohamed continue de nous donner chaque jour des leçons en gestion des ressources humaines et sur le code du travail comorien. Son calme sahélien et sa diligence professionnelle ont permis de franchir des ponts ô combien hauts. Pendant de longs mois, il a tenu le double rôle de Directeur des Ressources Humaines de l’aéroport de Nouakchott et de gestionnaire de crise du projet de Moroni, loin de sa famille. Mohamed, nous vous prions d’accepter et de transmettre à l’aéroport de Nouakchott et à votre famille la gratitude de la communauté de l’aviation civile Comorienne.





À Christine, ma belle-sœur kenyane. Ton légendaire sourire, que dis-je, rire, et ta bonne humeur constante sont très contagieux. Ne change rien, ne te décourage pas. Tu surmonteras toutes les marées et l’équipe dont tu hérites m’a promis de rester toujours à tes côtés. Ton professionnalisme est une source d’inspiration pour chacun d’entre eux. Tes futurs employés m’ont chargé de te dire combien ta proximité culturelle et ton sens du contact sont un grand réconfort pour chacun d’entre eux. Et encore, je ne leur ai pas dit les miracles que tu as faits au sein d’Emirates Airline à l’aéroport international Jomo Kenyatta à Nairobi. Mon épouse et moi-même sommes ravis de vous compter parmi notre famille.





To Christine, Dada yangu. Your legendary smile, or rather, your communicative laughter, and constant good mood are very contagious. Don't change a single thing, don't get discouraged. You will overcome all the tides, and the team you inherit has promised me to always be by your side. Your professionalism is an inspiration to each of them. Your future employees have asked me to tell you how much your cultural closeness and sense of contact are a great comfort to each of them. And, I haven't even told them the wonders you have done within Emirates Airline at Jomo Kenyatta International Airport in Nairobi. Souandat and I are very proud to count you as member of our family.





Benoît, nous n’avons pas eu beaucoup d’occasions d’interagir, occupé que tu es à mettre un peu de qualité dans ce chaos. Mais je suis certain que le projet de certification de l’aéroport que tu vas bientôt porter te permettra de montrer toute la mesure de ton engagement au service de l’aviation civile internationale, et aux Comores en particulier.





Mesdames et Messieurs, aujourd’hui, je peux fièrement et solennellement vous dire ici qu’Yves Guibert, moi-même et nos équipes respectives, avons élaboré entre le 1er janvier 2024 et le 28 février 2025 l’ensemble de la documentation technique, opérationnelle et financière nécessaire au lancement et au fonctionnement de Terminals Moroni-Airport Management (TAM). J’invite la Direction générale à faire usage de cette masse d’informations pour gagner du temps et garder les équipes qui ont durement travaillé sur ces documents soudées et autour d’un objectif commun : la réussite du projet d’extension et de modernisation de l’AIMPSI et de ses services d’assistance en escale.





Enfin, Mesdames et Messieurs, cet aéroport me tient à cœur. J’y ai commencé ma carrière en tant que jeune ingénieur il y a de cela 31 ans. À l’époque, j’ai bénéficié de l’expertise et du tutorat de mes illustres aînés. J’ai nommé les regrettés Saifl Moulouk, Youssouf Assimakou, et Athoumane Mohamed Rachid. Paix à leurs âmes. J’ai porté l’AIMPSI dans mes valises pendant 20 ans, de l’Europe de l’Est à l’Afrique du Nord, au Moyen-Orient, en Afrique australe et l’ensemble du continent. J’espère avoir pu rendre à chacun des employés de l’ADC, quelles qu’aient été nos différences, cet héritage, que dis-je, ce prêt intellectuel et professionnel que je veux continuer à rembourser.





Vive l’AIMPSI.

Longue vie à TAM

