A QUOI JOUE AZALI







Au Ve sommet des Chefs d’Etat de la Commission de l’Océan Indien, tenu à Madagascar en avril 2025, Azali avait dénoncé publiquement les provocations de Macron qui venait d’affirmer sans sourciller que Maore était française et qu’il fallait lui faire une place dans la Commission de l’Océan Indien, au même titre que l’autre département français de la Région. Clash public sur la scène internationale. Surprise diplomatique inespérée ! Au Ve sommet des Chefs d’Etat de la Commission de l’Océan Indien, tenu à Madagascar en avril 2025, Azali avait dénoncé publiquement les provocations de Macron qui venait d’affirmer sans sourciller que Maore était française et qu’il fallait lui faire une place dans la Commission de l’Océan Indien, au même titre que l’autre département français de la Région. Clash public sur la scène internationale. Surprise diplomatique inespérée !





Certains annonçaient une rupture irrémédiable entre les deux hommes. Mais voilà qu’en marge de la Conférence de Nice, les deux présidents se retrouvent dans une ambiance chaleureuse. Une entente comme larrons en foire !





Eh bien évidemment Beït Salam lance une campagne triomphante sur la parfaite cohésion entre Azali et Macron, sur la rencontre entre les deux présidents en marge de la conférence. C’est que le pouvoir Azali pense asseoir son pouvoir sur le soutien français et non sur la population comorienne qu’il malmène à loisir.





L’opinion mondiale ne sait plus où donner de la tête. Pourquoi la révolte à Antananrivo alors qu’Azali continuait son rampant envers Macron ? Car à Nice, à la conférence internationale sur les océans, la tribune offerte à Maore est autrement plus importante.





Maore y participe officiellement sur invitation du ministère français des Outre-Mer une visibilité internationale sans précédent. Qui plus est le projet présenté par Maore sur l’inclusion du lagon dans le patrimoine mondial de l’UNESCO, présuppose une reconnaissance internationale de la francité de Maore, or on n’a pas entendu Azali et les siens ! On va nous opposer une diplomatie souterraine, efficace, responsable alors que depuis une vingtaine d’années nous reculons, reculons pendant que la France marque points sur points !





Quel est le sens des tergiversations d’Azali ? Reflète-t-il un manque d’esprit de suite cache-t-il un jeu machiavélique au service de l’impérialisme français.





Si Azali parle affirme l’appartenance de Maore aux Comores, la plupart de temps il s’agit d’une position formelle. Alors que les témoignages de sa capitulation sont multiples.





En 2005, il brise l’isolement de Maore dans notre Région en imposant arbitrairement la participation de Maore aux Jeux des Iles de l’Océan Indien, en tant qu’entité indépendante alors que les autres îles de l’Archipel ne bénéficiaient pas d’un tel privilège. La porte fut ainsi ouverte à la départementalisation.





En 2019, il signe l’accord de partenariat Comores-France qui a placé les forces de sécurité comorienne en supplétif de la Police de l’Air et des Frontières françaises opérant à Maore et directement responsables de plus de 30 000 Comoriens morts dans le bras de mer Ndzuani (Anjouan) / Maore (Mayotte)





A la tête de l’Union Africaine, il ne s’est pas saisi de cette opportunité pour remettre sur la scène la « question de l’île comorienne de Mayotte » suivant la formule onusienne.





En s’obstinant à un vrai-faux dialogue bilatéral Comores France, Azali empêche l’ONU d’examiner et de se prononcer sur la question et à condamner la France, du pain béni pour ce dernier. Penser que l’ONU n’a pas condamné formellement la départementalisation de Maore est scandaleux. Bien sûr cela s’est produit sous Sambi mais tout de même, on continue sur cette voie capitularde. On comprend que le silence de l’ONU sert la propagande française qui cherche à faire croire que son occupation de l’île comorienne est agréée par la communauté internationale.





Il s’ensuit que nombre de Comoriens dont des organisations politiques, des associations de la société civile et diverses personnalités indexent Azali comme un traître à la Nation.





Ne serait-il pas temps pour Azali d’être cohérent. A Antananarivo, sa fermeté a payé. Personne après son discours n’a pu revenir sur l’intégration de Maore dans la COI.





En tout état de cause ceux qui croient que la force des plus forts peut l’emporter définitivement sur la force du droit des plus faibles se trompent lourdement. L’expérience des peuples nous enseigne que même si cela peut prendre des siècles la force du droit triomphe au finish.





Maore est comorienne et le restera à jamais





Idriss (17/06/2025