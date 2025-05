Rendre à César ce qui appartient à César : hommage à Dhoifir Ben Ali, un homme d’exception







Le départ d'un cadre peut parfois laisser une empreinte bien plus profonde qu'un simple changement organisationnel. C'est le cas aujourd'hui avec Dhoifir Ben Ali, ce jeune Comorien de la diaspora, qui a récemment annoncé son départ de Cementis Comores (anciennement Lafarge), où il occupait avec brio les fonctions de Directeur des Opérations.





Un bâtisseur engagé au service d'une vision collective





Arrivé dans l’entreprise avec un esprit de rigueur et une ambition affirmée, Dhoifir Ben Ali s’est rapidement imposé comme une figure centrale du développement stratégique de Cementis Comores. Il n’a pas seulement piloté des projets ou dirigé des équipes — il a incarné un leadership fondé sur la vision, l’écoute, l’intégrité et un sens aigu du collectif.





Ancien numéro un local de Cementis, il a mené avec succès plusieurs transformations majeures, insufflant une dynamique nouvelle à l’entreprise. Même ses concurrents les plus directs reconnaissent en lui une capacité rare à fédérer, à écouter et à trancher avec lucidité. Sous sa direction, l’entreprise a gagné en professionnalisme, en relation client, en image de marque mais aussi en humanité.





Un allié des entrepreneurs comoriens





Ce qui distingue encore davantage Dhoifir Ben Ali, c’est son engagement constant en faveur des jeunes commerçants et entrepreneurs des Comores. Dans un environnement économique souvent marqué par la méfiance et la compétition, il a su instaurer un climat de confiance. Il a conseillé, orienté, soutenu de nombreux porteurs de projets, toujours avec une générosité discrète et sans attendre de retour.





Il jouit également de la confiance et du respect des plus grands commerçants du pays. Sa simplicité, son sens du contact, son humour naturel et son engagement sincère lui ont valu l’admiration de nombreux partenaires et collaborateurs, qui saluent un homme accessible, profondément humain, et toujours à l’écoute.





Un départ digne, une suite prometteuse





Contacté au sujet de son départ, Dhoifir reste fidèle à sa modestie : « C’est une décision personnelle, mue par l’envie de relever de nouveaux défis. Je crois qu’elle est bénéfique à la fois pour moi, et pour cette belle entreprise qui m’a toujours témoigné respect et reconnaissance. »





L’émotion suscitée par son départ est à la hauteur de l’empreinte qu’il laisse. Clients, collaborateurs, partenaires et amis saluent unanimement un homme rare, dont la présence a su transformer des trajectoires, élever les standards, inspirer une génération.





Une trajectoire au service des Comores





Ce que l’on retiendra de Dhoifir Ben Ali ?





Un professionnel accompli, un homme de foi, un bâtisseur de ponts, un mentor pour la jeunesse, un leader accessible et engagé.





Dans un pays où les talents s’exilent trop souvent, il incarne l’espoir d’un renouveau par l’exemple. Nous sommes convaincus que les Comores continueront de bénéficier de son expertise, de sa rigueur et de sa vision.





Merci, Dhoifir.





Merci pour ton professionnalisme, ta patience, ta simplicité et ton altruisme. Mille mercis ne suffiraient pas à exprimer la gratitude que nous avons envers toi.





Qu’Allah te guide et t’accompagne dans cette nouvelle aventure. Ce n’est qu’un au revoir — nul doute que nos chemins se croiseront à nouveau, pour le bien de notre pays et de ses acteurs économiques.





Nassuf Ahmed Abdou