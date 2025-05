Mais qu’est devenu Bobosha ? Silence, détention arbitraire et inquiétudes grandissantes







Qu'est-il devenu Bobosha ? Ce compatriote comorien, traqué, arrêté et enlevé en Tanzanie, puis à Madagascar, avant d'être ramené manu militari à Moroni par le régime d'Azali Assoumani ? Depuis sa disparition forcée, le silence est total. Pas de procès. Pas de nouvelle officielle. Pas même une preuve de vie. Rien, sinon le mutisme étouffant d'un pouvoir habitué aux arrestations arbitraires.





Mais qu’a-t-il fait exactement, Bobosha ? Quels sont les faits qui justifieraient une telle traque internationale, suivie de plusieurs années de détention hors de tout cadre légal ? Aucune explication n’a été donnée. Et le pire, c’est qu’aujourd’hui encore, on ne sait même pas s’il est vivant. L’a-t-on vu récemment ? Quelqu’un de sa famille ? Son avocat ? Où sont les droits les plus élémentaires de ce citoyen comorien ?





L’inquiétude est d’autant plus grande que son cas rappelle celui d’un autre compatriote, Bashar, également kidnappé en Tanzanie et rapatrié de force. À la différence près que Bashar, lui, est vivant – à en croire les déclarations de son avocat et de ses proches. Des photos ont même circulé, où on le voit aux côtés de son conseil dans la prison de Moroni. Une preuve de vie rare, mais cruciale dans un climat de peur, de répression et d’impunité.





Alors pourquoi ce silence autour de Bobosha ? Pourquoi ses avocats, s’il en a encore, ne présentent-ils pas eux aussi une preuve de vie ? Et que fait le régime, sinon multiplier les arrestations arbitraires et faire taire toute voix dissidente ?





Face à cette tyrannie croissante, la société civile et les forces d’opposition comoriennes se mobilisent en région parisienne. Un grand meeting est organisé à Paris, ce samedi 24 mai, pour dénoncer la dérive autoritaire et défendre l’État de droit aux Comores.





Rendez-vous au :





29 boulevard du Temple, 75003 Paris





14H00





Métro : République

Soyons nombreuses et nombreux à faire entendre nos voix.

Contre l’arbitraire, pour la justice, la vérité et la liberté !





Mahafidh Eddine