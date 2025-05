Égypte : Le Président AZALI visite les Pyramides, le Sphinx et le nouveau Grand musée. Le Président a visité ces monuments géants et impressionnants..

Égypte : Le Président AZALI visite les Pyramides, le Sphinx et le nouveau Grand musée







Une visite culturelle du Président AZALI Assoumani a été organisée sur le plateau de Giseh où se dressent les trois majestueuses Pyramides et le Sphinx, en marge de sa visite officielle en Egypte. Une visite culturelle du Président AZALI Assoumani a été organisée sur le plateau de Giseh où se dressent les trois majestueuses Pyramides et le Sphinx, en marge de sa visite officielle en Egypte.





Le Président a visité ces monuments géants et impressionnants construits entre 2550 et 2490 avant JC, datant donc d'environ 4 500 ans et qui symbolisent la civilisation de l'Egypte antique.





Durant la visite, le guide a rappelé avec fierté que « leur construction fut une entreprise d'une ampleur incroyable ».





Selon lui, « la pyramide de Khéops est composée à elle seule de près de 2,3 millions de pierres, pesant chacune une à deux tonnes. »





Le Sphinx qui se dresse comme gardien des lieux a été « sculpté à partir d'un seul bloc de pierre ». Il est situé dans le désert de sable, du côté Est du complexe funéraire, près de la pyramide de Khéphren.





Après les Pyramides, le Président s’est rendu au nouveau Grand Musée partiellement ouvert en octobre 2024 et dont l’ouverture officielle est prévue pour juillet 2025.





Construit en forme de pyramide face aux pyramides de Gizeh, il est le plus grand musée archéologique du monde dédié à une seule civilisation.





Le Président a parcouru plus de 12 galeries pour voir une collection riche qui rassemble des objets précieux provenant de toutes les périodes de l'histoire égyptienne.





Organisées selon trois thèmes principaux (la société, le pouvoir et les croyances), on y découvre les différentes périodes de l'histoire égyptienne et de l'Ancien Empire à l'ère gréco-romaine.





Beit-salam