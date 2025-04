Propos de Saïd Ahamada : Déclaration du Ministre de l’Education !

Déclaration officielle du Ministre de l’Éducation Nationale de l’Union des Comores suite au propos tenus par l’ancien député français Saïd Ahamada à l’université de Comores . Déclaration officielle du Ministre de l’Éducation Nationale de l’Union des Comores suite au propos tenus par l’ancien député français Saïd Ahamada à l’université de Comores .





Je tiens à réagir fermement aux propos récemment tenus à l’université des comores par l’ancien député français Saïd Ahamada , laissant entendre que Mayotte, en tant que territoire français, représenterait un avantage ou une opportunité pour le reste des Comores. En tant que ministre de l’Éducation de l’Union des Comores, je dénonce avec la plus grande vigueur cette position qui relève d’une vision cynique et profondément déconnectée de la réalité historique, politique et identitaire de notre nation.





Mayotte est comorienne. Elle l’a toujours été, et elle le restera pour l’éternité. Aucune logique économique, aucune stratégie dite « de coopération » ne saurait justifier ou légitimer l’occupation illégale de ce territoire comorien par une puissance étrangère. Il n’y a pas, et il n’y aura jamais, de prix ni de compromis possible sur la souveraineté comorienne de Mayotte.





Je réaffirme notre attachement indéfectible à l’unité et à l’intégrité territoriale de l’archipel des Comores, dans ses quatre îles : Ngazidja, Ndzuani, Mwali et Maoré.





La jeunesse comorienne ne doit pas se contenter d’un discours d’abandon ou de résignation. Elle doit être éduquée dans la fierté de son histoire, dans la conscience de ses droits, et dans la certitude que la vérité historique finira par triompher.





Bacar Mvoulana