Portrait du nouveau Ministre de l'intérieur

Mohamed Ahmed Assoumani est un haut fonctionnaire comorien âgé de 68 ans. Titulaire d'une maitrise en geographie et de plusieurs certificats de spécialité en gestion des ressources humaines, politiques publiques et intégration du genre, il a construit une carrière solide au sein de l'administration comorienne et des organisations internationales.





Durant plus de deux décennies, il a occupé plusieurs fonctions stratégiques telles que Secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères, du Ministère de l'Emploi, et de l'Assemblée de l'Union. Il a également dirigé le Gouvernorat de Ngazidja en tant que Secrétaire général et élu lors des dernières élections maire de Moroni.





Expert reconnu sur les questions de genre, de développement et de gouvernance, il a été consultant pour le PNUD, l'UNFPA, 'UNICEF, et d'autres partenaires internationaux, contribuant à l'élaboration de politiques nationales majeures, notamment dans les domaines de l'égalité, de la protection sociale et de l'emploi.





Son parcours témoigne d'un engagement profond pour le développement institutionnel, la promotion de l'égalité des genres et la réforme de l'administration publique aux Comores.





Il est marié et père de trois enfants.