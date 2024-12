IDAROUSS Saïd Houssein, le RENOUVEAU parlementarisme utile. On ne peut pas réclamer haut et fort qu'on veut le changement et en même temps reconduire.

IDAROUSS Saïd Houssein, le candidat le mieux qui ressemble à vous capable de rassembler les électeurs pour un renouveau parlementarisme utile de la région d'itsandra-Sud. Comme je l'écris dans une récente publication que s'il y'a une candidature qui ne souffre pas de popularité, de visibilité auprès de l'électorat de sa circonscription, celle représentée par M.IDAROUSS est largement indiscutable.





C'est une candidature compréhensible. Les gens ont envie d'essayer d'autres personnalités politiques à la députation de cette région. Car voter toujours ceux qui ont été déjà élus deux ou trois fois pour nous représenter sans connaître leur moindre bilan parlementaire, cet époque est révolu. On ne peut pas réclamer haut et fort qu'on veut le changement et en même temps reconduire les mêmes anciens représentants à l'Assemblée nationale. Faire le changement autrement c'est aussi accepter de laisser la place parfois aux autres. Le temps de la monopolisation parlementaire est révolu.





Les électeurs semblent comprendre cela. IDAROUSS SAID HOUSSEINE essaye de montrer la voie en se présentant pour la première fois à un poste électorale. Son élection permettra à d'autres personnes d'exister politiquement ou d'augmenter le nombre de leaders politiques de la région d'itsandra-Sud.





Dans une région ou dans une grande ville d'élite comme celle d'Itsandra, le pluralisme d'idée est importante. Le leadership politique ne doit pas être sollicité uniquement par les mêmes qui l'ont incarné depuis des années sans résultat concret au niveau régional.





Si la candidature D'idarouss est critiquée, détestée par certains , d'autres la majeure partie le soutient surtout pour une bonne raison. Avec l'élection D'idarouss c'est l'espoir lancé pour le peuple lambda, qu'on peut être issu d'une famille modeste, mais avec la patience, la bienveillance, le travail, on peut réussir. On n'est pas obligé d'être un enfant d'un président, d'un député, d'un banquier, d'une famille princière pour faire la politique et vouloir être député.





On peut être un enfant d'un père mécanicien mais à force de travailler, de patienter, de respecter tout le monde, de croire en Allah et d'être en parfaite harmonie avec ses concitoyens, monter les échelons de la vie afin de pouvoir se mettre aux services de sa communauté.





Ibrahim Abdou Said