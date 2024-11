Une bonne candidature malgré le soutien du régime ! Pourquoi la candidature d'IDAROUSSE SAID HOUSSEINE à la députation de la région d'Itsandra est -el

UNE BONNE CANDIDATURE MALGRÉ LE SOUTIEN DU RÉGIME







Pourquoi la candidature d'IDAROUSSE SAID HOUSSEINE à la députation de la région d'Itsandra est -elle crédible, malgré le rejet de la population au parti présidentiel ? Pourquoi la candidature d'IDAROUSSE SAID HOUSSEINE à la députation de la région d'Itsandra est -elle crédible, malgré le rejet de la population au parti présidentiel ?





S'il y'a une candidature crédible et populaire ayant moindre chance de gagner démocratiquement la prochaine élection législative comorienne au sein du parti CRC, incontestablement, celle d'IDAROUSSE SAÏD HOUSSEINE d'Itsandra-Mdjini fait une bonne figure.

M.Idarouss a toutes les qualités pour être élu au parlement.





SON STATUT SOCIAL





D'abord, il est connu par sa proximité avec la population étant un homme d'écoute, depuis des années mais aussi en étant un homme du terrain dans sa région d'Itsandra, discutant avec les jeunes, respectant ses aînés , soutenant même à titre personnel des projets socio-économique de tous les villages de sa région.





HOMME PIEUX ET DES PRIÈRES





investissant beaucoup dans la religion et s'impliquant partout aux activités cultuelles de sa région. On le voit à travers les Maoulids, les Dhikri et ainsi de suite. Son parcours multiple , correspond au bon type profil politique que les comoriens aiment en général. Imam à la grande mosquée d'itsandra -Mdjin, après avoir été lui-même Hatub, il est également un de grand notables influents de la région , ce sont des atouts qui pèsent dans ce genre de scrutin.





UN HOMME NATURELLEMENT GÉNÉREUX





Idarouss a accompagné beaucoup de gens qui sont dans la nécessité et dans le besoin. Chaque village qui le sollicite, il a toujours répondu présent. M.IDAROUSS SAID HOUSSEINE, C'est un enfant bien éduqué, sensible humainement, il a toujours répondu les diverses sollicitations venant de ses concitoyens.





UN CADRE BIEN ENGAGÉ DANS SON DOMAINE







Professionnel qui est pourtant réputé très difficile vu les manques cruels mais dès son arrivée au pays aux travaux publics en tant que directeur de la route, il commença à moderniser la route par la construction des trottoirs, la traçabilité de la chaussée, et dernièrement par l'implantation des panneaux de signalisation, l'élargissement de la chaussée, l'île de Mohéli, par exemple ne peut pas me contredire. Professionnel qui est pourtant réputé très difficile vu les manques cruels mais dès son arrivée au pays aux travaux publics en tant que directeur de la route, il commença à moderniser la route par la construction des trottoirs, la traçabilité de la chaussée, et dernièrement par l'implantation des panneaux de signalisation, l'élargissement de la chaussée, l'île de Mohéli, par exemple ne peut pas me contredire.





Mais au delà de son travail à la direction générale , il n'hésite jamais à apporter son expertise technique pour les autres villages menant de chantiers de réhabilitation ou de bitumage de leur route secondaire.





Tout cela, fait de l'enfant d'itsandra -Mdjin , l'un des cadres les plus estimés et appréciés de sa circonscription.





IDAROUSS SAÏD HOUSSEINE, pour tout ce qu'il fait et de tout ce qu'il est personnellement, sa candidature peut faire consensus dans sa région et par conséquent être victorieuse à ce prochain scrutin législatif même si peut être déplorée par ses concurrents comme une candidature politisée ou exploitée au profit d'un régime impopulaire .





FAIRE LA DIFFÉRENCE ENTRE IDAROUSS POPULAIRE ET LE RÉGIME IMPOPULAIRE





Mais la population saura faire la différence entre le choix d'un homme bien et d'intérêt général qui est Idarouss, et le régime honni qui le propose comme candidat

Idarouss Saïd Housseine ,saura bien se comporter bien comme un élu pacifique digne de la nation et de se mettre aux services du peuple.





Ibrahim Abdou Said