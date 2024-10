France : Le jeune Tadj retrouvé mort

Après plusieurs jours de recherches, Tadj, originaire de Bandraboua (Mayotte) disparu depuis le 19 octobre à Toulouse, a été retrouvé mort dans un parc à Toulouse, c'est que ne nous ont indiqués ce mardi soir plusieurs membres de sa famille. ©Mayotte la 1ère







La famille, les proches, les amis de Tadj, 20 ans, disparu depuis plus d’une semaine à Toulouse mais aussi des inconnus quadrillent la ville afin de le retrouver. La famille, les proches, les amis de Tadj, 20 ans, disparu depuis plus d’une semaine à Toulouse mais aussi des inconnus quadrillent la ville afin de le retrouver.





Au fil des heures, l’inquiétude grandit à Toulouse depuis la disparition, samedi 19 octobre, de Tadj, 20 ans, un étudiant en Lettres. Sa famille et ses proches n’ont plus aucune nouvelle de ce jeune homme depuis qu’il a quitté le logement où il vit avec sa sœur chemin de Salières à la lisière d’Aucamville, au nord de la Ville rose. Il était 14 h 30 ce samedi-là. Puis il a été aperçu une demi-heure plus tard à l’arrêt de bus Lapparou. Il était vêtu d’un tee-shirt orange et d’un short.





Son père, venu en urgence de Mayotte, sa tante, et d’autres membres de sa famille se sont mis en quête de témoignages sur le terrain. "Nous n’avons toujours pas de nouvelles, se désespèrent-ils. Nous avons mis des affiches dans la ville, aux feux rouges, aux arrêts de bus, à la gare, dans les centres commerciaux, les universités..."





Très actifs, les proches de Tadj ont aussi fait du porte à porte dans le voisinage afin de collecter le moindre témoignage qui pourrait s’avérer précieux. Un élan de solidarité s’est créé autour de la famille. Des publications massives sont relayées sur les réseaux sociaux.

"On a l’impression d’avoir fait le tour"





"La communauté mahoraise de Toulouse nous aide mais aussi des associations étudiantes. Des gens qu’on ne connaît pas viennent spontanément. Là, on est désespérés, on a l’impression d’avoir fait le tour. On espère pouvoir trouver le dernier endroit où son téléphone a été géolocalisé avant de s’éteindre".





Les proches ont aussi contacté les dernières personnes qui sont entrées en contact avec Tadj la veille et l’avant-veille de sa disparition. "On leur demande s’il a parlé d’une ville où il aurait pu aller ou d’un ami qu’il aurait voulu rejoindre. Rien".





Saisis, les services de police toulousains prennent la disparition très au sérieux et ont engagé des investigations techniques afin de retracer le parcours du jeune étudiant qui est parti simplement avec son téléphone, sans ses papiers d’identité.





Toute personne susceptible d’apporter des informations est priée de se manifester au 06 98 76 66 52 ou sur le snap "madimelissa".





