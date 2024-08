Déclaration de condamnation et de dénonciation







Le Front National pour la Justice aux Comores a suivi avec une grande inquiétude et une profonde tristesse l'attaque qui a viséle chef du bureau politique du Mouvement de la Résistance Islamique (Hamas), à la suite de laquelle le Cheikh Moudjahid et commandant Ismail Abdel Salam Ahmed Haniyeh a étémartyrisé dans la capitale iranienne Téhéran, ce mercredi 31/07/2024.





Ce crime odieux porte les empreintes de l’entité sioniste, qui n’a jamais respecté ni coutume ni droit international.





Au Front national pour la justice, nous condamnons avec la plus grande fermeté ce crime politique odieux qui représente une violation flagrante des normes et des lois internationales, et qui constitue une tentative désespérée d'israël d'entraîner la région dans une guerre totale pour dissimuler son échec dans la bande de Gaza.





La perte d’un homme de la stature d’Ismail Haniyeh en cette période difficile est une grande calamité pour les musulmans en général, le peuple palestinien en particulier et plus particulièrement la famille du martyre.





Nous présentons nos condoléances au peuple palestinien, au Mouvement de Résistance Islamique (Hamas) et à la famille du martyre Haniyeh dans cette calamité. Nous prions à Allah de l'accepter comme martyre et de lui accorder le plus haut paradis Al firdaws avec les prophètes et les martyres, et inspirer à sa famille patience et réconfort.





Nous disons à la lâche entité sioniste, Haniyeh a été martyrisépour une cause juste garantie par les lois du ciel et les lois de la terre, et cette cause ne mourra jamais, car derrière Ismail Haniyeh se trouvent un milliard et demi de musulmans, et ils sont déterminés à rester dans ce dynamique jusqu'à ce que la terre de la Palestine et les lieux saints islamiques soient libérés de l'occupation israélienne.





« Les injustes verront bientôt le revirement qu'ils éprouveront »





Le 01/08/2024

Secrétariat Général du Front National pour la Justice