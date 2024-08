Dubai , le 13 Août 2024





AZALI ASSOUMANI ET DIASPORA COMORIENNE





DECLARATION DU RIDJA-PACTEF







Une nouvelle fois, le nouveau sultan des Comores, le représentant d'Allah le miséricordieux sur l'Archipel des Comores, le Grand Timonier Azali Assoumani, le magicien, s'adresse à un aéropage d'affides trop heureux de faire partie de la photo souvenir dans le cadre d'une rencontre avec la diaspora. Une nouvelle fois, le nouveau sultan des Comores, le représentant d'Allah le miséricordieux sur l'Archipel des Comores, le Grand Timonier Azali Assoumani, le magicien, s'adresse à un aéropage d'affides trop heureux de faire partie de la photo souvenir dans le cadre d'une rencontre avec la diaspora.





Notre fabuliste, après avoir promis de créer plus de 5000 emplois depuis 2020 jusqu'à 2025 s'emploie aujourd'hui de se féliciter pour son action louable et louée par tous les comoriens sans exception d'avoir pu grâce à sa gouvernance économique respectueuse de l'État de droit et démocratique qui est illimitée d'avoir permis à la création de plus de 200 sociétés ou commerces par l'investissement massif de la Diaspora qui par enchantement ne nettoient plus « les





Chiots des français en France » mais sont des créateurs de richesse dans notre pays qui est a l'agonie et dont la population au risque de sa vie fuit l'arbitraire, les injustices, la corruption, le despotisme.





A défaut de se noyer, notre jeunesse croupie dans les geôles du colonel Azali Assoumani et des dizaines des familles des victimes d'assassinats attendent désespérément l'ouverture d'une enquête judiciaire.





Le colonel Azali Assoumani, le conteur de fables endorment ses sponsors, les organisations et institutions internationales qui par leur silence voire l'indifférence face aux détournements des fonds publics et ceux alloués par elles se rendent complices des délits financiers commis par le régime du colonel Azali Assoumani.





En effet, lorsque ce dernier prévoit en 2020 de créer 1600 emplois puis 5600 pour l'horizon 2024 et aujourd'hui on passe de 110 a 3047 Merlin l'Enchanteur avec sa baguette magique est passe par là. L'alignement par le nouveau Sultan « le nouveau sultan des Comores, de chiffres a la queue Leuleu est digne d'un magicien, il n'a pas de sens. Question, sur quelle base budgétaire Azali Assoumani a travaillé ? Pour une somme déterminée, il est possible de créer de l'emploi et de créer des entreprises. C'est certain.





Mais cela n'est possible que dans un environnement attractif et rassurant où le droit et la justice sont les garants des investisseurs.





Tous ceux qui connaissent les pratiques et la gouvernance antidémocratique de Azali depuis une décennie savent à quel point sa propagande est sournoise, manipulant les esprits pour le faire passer pour le gentil, humain, démocrate au cœur d'or .





Mais la vérité est têtue et implacable. Le colonel Azali Assoumani , assoiffé de pouvoir, sans état d'ame, dépourvue de sincérité et d'humanisme, est rattrapé par sa propre histoire marquée par ses crimes restes impunis. Les mensonges des PACTEchiffres sur les emplois et les sociétés créés, son hypocrisie n'ont d'égal que la





barbarie de ses crimes.





Dans ce contexte, il est hypothétique de prétendre faire venir aux Comores la diaspora comorienne pour y investir.





Me Saïd LARIFOU

Ancien candidat à l'élection présidentielle, Président du RIDJA-PACTEF





Whashapp /Téléphone: +26923343838 / +33605993004

(E-mail : larifou@gmail.com)

BP 1905 Moroni

Quartier Mangani Union des Comores