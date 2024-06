Tribunal de Moroni : Prestation de serment d’enquêteurs spécialisés en audit de sécurité

Prestation de serment au Tribunal de Moroni d’enquêteurs spécialisés en audit de sécurité







Ce samedi 08 Juin 2024 vers les coups de 10 heures, le tribunal de Moroni, sous les auspices du 1er Président de la cours d'Appel, en la personne du Juge Omar, et en présence du Procureur Général Djaé, s'est déroulé une cérémonie de prestation de serments de quatre personnes, dont deux jeunes huissiers de justice et deux autres Ex-Officiers de la Gendarmerie Nationale à la retraite au Grade de Lieutenant depuis plus d'une quinzaine d'années.





Gendarme un jour, gendarme pour toujours !





Candidats aux fonctions d’Experts – assermentés en matière d’investigations, auprès de la justice comorienne, ABDEREMANE BOINA FOUMOU Mohamed connu sous le pseudonyme de MAB Elhad (ou le poète gendarme) et Ahamada Tamou, tous deux après avoir servi sous le drapeaux aux couleurs de la Gendarmerie plus d’une vingtaine d’années de loyaux services rendus avec abnégation, se sont lancé dans la création d’entreprises et se voyant refusé l’ouverture d’un bureau de détective privée faute d’une législation appropriée dans ce domaine.





Ce qui les a motivé à postuler en qualité d’Experts auprès de la cours de justice, comme enquêteurs notamment dans la réalisation des enquêtes de moralités, les recouvrements, médiations, et autres , certains constatations, reconstitutions des états de lieux ainsi que les avaries et autres audits de sécurité (évaluation et prévention des risques d’insécurité) etc.… afin d’apporter une part de technicité ou d’expertises en tant que consultant dans les domaines de la protection des personnes et de leurs bien.





En effet en plus d’être tous les deux des anciens officiers de Police Judiciaire titulaires du diplôme de Qualifications Supérieur de la gendarmerie, tous les deux ont assurés des fonctions de Commandant de Brigade au cours de leurs fonctions, avant des se spécialisé dans différents domaines allant de la Police Technique & Scientifique (PTS) à la Luttes contre les crimes organisés pour Elhad, tandis que A.Tamou s’est orienté dans les domaines de l’administration et les ressources humaines des armées.





C’est donc comme enquêteurs experts de part leurs expériences et les connaissances acquises au cours de leurs parcours, qu’ils vont reprendre du service dans le privée.





Après avoir ouvert la séance, le Juge Omar présidant la cérémonie de prestation de serment, n’a pas manqué de louer le parcours exemplaires de ces deux officiers militaires au cours de leurs carrières ‘’ n’ont seulement ils n’ont jamais fait l’objet de sanctions professionnelles, mais en plus après avoir pris leurs retraites volontaires en 2009, continuent de s’investir dans les domaines de l’entreprenariat.





Et c’st dira –t-il à se demander pourquoi avoir accepté de les laisser partir à la retraite alors qu’ils auraient pu rester là à enseigner et soumettre leur expertise. C’est ce qui fait qu’aujourd’hui nous allons les confirmer pour leurs permettre de mettre aux services de la loi leurs expériences, leurs capacités professionnels et leurs technicités dans les domaines des enquêtes, pour mieux accompagner et soutenir la prise de certaines décisions de justices’’.





Quand au procureur Général Djaé ; Il était essentiel pour lui de soumettre à la cours les candidatures de ces deux personnalités, qui ont fait leurs preuves en matière d’enquêtes au vu de leurs palmarès conclut – il. Et à lui d’ajouter : « J’ai fait mener sur eux et une enquête de moralité, et compris que leur personnalité est sans tâches, c’est pourquoi je sollicite à la cours de leurs accorder la prestation de serment et permettre au Secrétaire greffier d’établir Procès verbale afin qu’ils puissent prendre du service en espérant que cela permettra à la qualité du travail qu’ils vont transmettre à la justice fera preuve de la force de loi attendue ».





Les deux impétrants au titre d’Expert assermentés ont fini par prêter serment avant la levée de la séance.





Zafanyiha Hamada depuis le tribunal de Moroni