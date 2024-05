Plusieurs maisons saccagées, des voitures caillassées et des blessés...

Violences après le match Ushindzi-Usoni à Anjouan : réaction ferme du Ministère des Sports







La rencontre de basket-ball entre Ushindzi de Ouani et Usoni de Mutsamudu a dégénéré en violents affrontements. Plusieurs maisons ont été saccagées, des voitures caillassées, et des blessés sont à déplorer.





Le Ministère de la Jeunesse et des Sports a condamné fermement ces violences et exprimé sa solidarité avec les victimes. Une réunion de crise avec la Fédération Comorienne de Basketball a été convoquée, par le Ministre des Sports, ce dimanche 19 mai 2024, pour envisager des sanctions et des mesures préventives.





Le Ministre a annoncé des poursuites contre les auteurs des dégradations et a encouragé les victimes à porter plainte. Le Ministère réaffirme son engagement à garantir la sécurité et à promouvoir le fair-play dans le sport à Anjouan et sur l'ensemble de l'archipel.





