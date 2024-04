Aïd el-Fitr 2024 : la date de fin du ramadan annoncée ce lundi en France

Quand prend fin le ramadan en France ? La date du dernier jour du jeûne et celle de l'Aïd 2024 sont annoncées ce lundi 8 avril.





La date de l'Aïd el-Fitr 2024 est fixée ce lundi 8 avril, officiellement, par la Grande Mosquée de Paris qui organise une nuit du doute avec plusieurs fédérations représentatives des musulmans français. Un peu après 18h, une décision sera rendue pour établir la date de fin du ramadan en France.

Cette décision est fixée de la manière suivante : si la nouvelle Lune est observable ce soir dans le ciel, alors le ramadan prend fin ce soir et l'Aïd 2024 a lieu ce mardi 9 avril ; si la Lune n'est pas visible, alors la fin du ramadan n'a lieu que demain soir et l'Aïd el-Fitr 2024 a lieu ce mercredi 10 avril. Le Conseil français du culte musulman (CFCM), autre instance musulmane majeure, a déjà fixé une date, en se basant sur des calculs astronomiques. Selon lui, l'Aïd el-Fitr a lieu ce mercredi 10 avril. De nombreux pays musulmans ont déjà fait savoir que l'Aïd interviendrait mercredi. 18:37 - L'Aïd aura lieu le mercredi 10 avril

Lors de la Nuit du doute ce lundi 8 avril, la commission religieuse a constaté l'impossibilité d'observer la nouvelle lune et a donc déterminé la date de l'Aïd el-Fitr. La fête qui met fin au Ramadan aura donc lieu le mercredi 10 avril. Le jeûne s'achèvera ainsi la veille au soir.

17:18 - Une organisation de musulmans français annonce la fin du ramadan pour demain

L'organisation "Musulmans de France" a publié un communiqué pour rendre compte de la date retenue par l'association pour l'Aïd. "Le mercredi 10 avril sera le premier jour du mois de Shawal, jour de la fête Aid El-Fitr. Le montant de l’aumône Zakat el-Fit a été fixé par la commission religieuse cette année à 7€ par personne, et le montant de la « Fidya » à 5€. Au nom de la fédération Musulmans de France, nous adressons nos chaleureux vœux à toutes et à tous à l'occasion de l'Aid El-Fitr. Que cette fête soit un moment de paix, de joie et de fraternité pour vous et vos familles. Que les bénédictions de Dieu vous accompagnent tout au long de cette période de célébration", peut-on lire sur le communiqué. "Musulmans de France" se repose sur les calculs astronomiques et n'a pas l'autorité de la Grande Mosquée de Paris.

16:43 - En Indonésie, une date différente ?





L'Aïd el-Fitr devrait être célébrée en Indonésie jeudi 11 avril en Indonésie, selon les calculs astronomiques. La date exacte de l'Aïd Al Fitr ne sera déterminée qu'après l'observation du croissant de lune qui marque la fin du mois sacré du Ramadan, ce qui est imminent. L'Indonésie est le pays comptant le plus grand nombre de musulmans au monde !





16:23 - L'Arabie saoudite se prépare à annoncer la date de l'Aïd 2024





Saudi News rend compte de l'observation de la Lune, effectuée dans très peu de temps maintenant en Arabie Saoudite. Les autorités religieuses de ce pays, qui abrite la Mecque, formulent chaque année une décision qui est très suivie dans le monde. Rappelons que selon les calculs, la Lune ne pourra pas être visible dans le ciel avant la tombée du jour.





16:18 - Le Centre International d'Astronomie annonce que la Lune n'est pas visible ce lundi





C'est une annonce majeure faite ce lundi par le centre International d'Astronomie : selon cet organisme, le croissant lunaire marquant la fin du ramadan ne sera visible nulle part dans le monde islamique ce lundi 8 avril, puisque la lune se couchera avant le soleil dans toutes ces régions du monde islamique. Cela ne fait que confirmer ce qu'annoncent les résultats des calculs astronomiques : l'Aïd el-Fitr doit être célébrée mercredi 10 avril 2024 dans tous les pays musulmans si l'on s'en tient aux projections mathématiques et physiques.





16:08 - Dans deux heures, les musulmans de France fixés sur la date de fin du ramadan





Les préparatifs sont en cours à la Grande Mosquée de Paris : l'édifice reçoit en fin d'après-midi plusieurs fédérations pour établir officiellement, en s'appuyant sur la tradition de l'observation de la Lune, la date de l'Aïd 2024. Les musulmans français seront fixés dans un peu plus de deux heures si l'annonce est faite rapidement.





14:49 - Des traditions observées par les musulmans pour l'Aïd el-Fitr





L'Aïd el-Fitr, "la fête de la rupture" en français, est l'un des deux grands événements du calendrier hégirien. Pour l'occasion, les musulmans observeront plusieurs rituels. Parmi eux, se nourrir avant de sortir et ne pas jeûner lors des deux jours suivants. La Zakât al-fitr, l'aumône de fin du ramadan, doit également être donnée. Autre rituel à respecter chez les musulmans pratiquants : la prière collective de l'Aïd.





14:27 - La nuit du doute n'est pas qu'une "date qui valide" celle du CFCM, selon la Grande mosquée de Paris





Ce lundi, la Grande Mosquée de Paris insiste sur un point et le fait savoir à la presse autant qu'aux musulmans français et vivant en France : "Réduire la Nuit du Doute à une date qui valide, en Islam, depuis l’observation du ciel et l’apparition du premier croissant de lune, à la fois le commencement et le terme du mois de Ramadan, c’est ôter à ce rituel toute sa dimension spirituelle et religieuse". Un message adressé aux croyants qui considèrent que les calculs astronomiques sont suffisants pour fixer à l'avance la date de l'Aïd el-Fitr. "La Grande Mosquée de Paris restera toujours attachée par la foi au message coranique et au maintien de la tradition de la "Nuit du Doute" en France, soucieuse de préserver le patrimoine historique islamique et de renforcer le lien avec les musulmans du monde entier", peut-on aussi lire dans le communiqué mis en ligne aujourd'hui.





