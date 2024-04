À chaque fois que Azali est coincé il appelle au dialogue pour espérer y trouver sa légitimité et une voie de sortie Cette fois-ci c'est NIET. Il nous aura pas 3 fois. Le seul dialogue qui vaille s'imposera de la RÉSISTANCE. À chaque fois que Azali est coincé il appelle au dialogue pour espérer y trouver sa légitimité et une voie de sortie Cette fois-ci c'est NIET. Il nous aura pas 3 fois. Le seul dialogue qui vaille s'imposera de la RÉSISTANCE.





Sachons aussi que ni les américains ni la communauté internationale ne bougeront leurs petits doigts TANT qu'un semblant de PAIX règne au pays. Ainsi, seul un rapport de force citoyen fera bouger les choses et entraînera la communauté internationale à prendre position pour réconcilier le pays.





Sortons alors de notre duperie en pensant que la communauté internationale va écarter le Colonel Azali et son régime pour y installer l'opposition. Pour des raisons de souveraineté cela n'est possible et c'est d'autant plus vrai que Azali garantit bien leurs intérêts. Il a cédé Mayotte et aurait vendu le pétrole et le gaz au plus offrant parmi les belligérants en échange d'une garantie de son maintien au pouvoir jusqu'à 2030 et voire au-delà.





Dans ce contexte SEUL le peuple souverain des Comores pourra prendre son destin en main en refusant le maintien au pouvoir de Azali après le 26 mai, date à laquelle il souhaiterait inviter la France et quelques pays amis pour le cautionner dans sa forfaiture machiavélique. Nous devons dissuader ces pays dits amis, car ce serait aller à contresens de la volonté du peuple souverain de l'union des Comores qui aspire à se libérer de ce dictateur sanguinaire. La France, grand pays qui prétend défendre les valeurs humanistes de paix et de démocratie ne peut continuer à soutenir ce dictateur. Ce serait un affront indélébile contre le peuple comorien.





RÉSISTANCE RÉSISTANCE RÉSISTANCE RÉSISTANCE!

PAS D'INVESTITURE LE 26 MAI AMINE INSHA ALLAH.





AMS