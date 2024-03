Le Président Azali a reçu en audience la vice-présidente de la Banque mondiale Région Afrique de l'Est et australe. En visite de trois jours aux Comor



Le Président de la République, SEM Azali Assoumani, a reçu en audience Madame Victoria Kwakwa, vice-présidente de la Banque mondiale Région Afrique de l'Est et australe.





En visite de trois jours aux Comores, Madame Kwakwa a été reçue ce vendredi 24 février 2024 par le Chef de l’Etat au palais de Beit-Salam.





La vice-présidente de la Banque Mondiale pour l'Afrique de l'Est et australe, a réaffirmé l’engagement de son institution à soutenir les Comores dans ses efforts de développement et à appuyer la mise en œuvre du Plan Comores Emergents (PCE).





Le Chef de l’État a souligné l’importance du partenariat avec la Banque mondiale, notamment sur les réformes pour la bonne gouvernance, et le soutien du secteur privé pour stimuler la croissance économique du pays.





À la suite de la rencontre avec le Président, Mme Kwakwa et son équipe on pris part à une table ronde ministérielle avec le Gouvernement comorien pour discuter des orientations stratégiques et des réformes prioritaires à mettre en oeuvre aux Comores. Beit-salam