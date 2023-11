Elle incarne la lutte pour l'égalité des sexes et s'engage à promouvoir les droits et l'autonomisation des femmes dans tous les domaines de la vie. Son parcours exemplaire et son engagement constant envers la cause des femmes et dans les milieux associatifs font d'elle une candidate inspirante pour les générations présentes et futures. Elle incarne la lutte pour l'égalité des sexes et s'engage à promouvoir les droits et l'autonomisation des femmes dans tous les domaines de la vie. Son parcours exemplaire et son engagement constant envers la cause des femmes et dans les milieux associatifs font d'elle une candidate inspirante pour les générations présentes et futures.





Pour le Secrétaire Général Youssouf Ali dit Belou, il a dans son discours dit que reconnaissons son talent, sa compétence et son expérience. Elle a démontré sa capacité à prendre des décisions éclairées, à diriger avec fermeté et qu'avec elle, nous pouvons être confiants dans la mise en place d'une gouvernance solide, transparente et axée sur les intérêts de notre île.





Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur, où les opportunités et les avantages de Mohéli sont équitablement répartis, où le développement durable est au cœur de nos priorités et où la voix de chaque mohélien est entendue.





Soutenons donc avec enthousiasme et détermination Mme Chamina dans sa quête pour devenir notre prochain Gouverneur. Ensemble, nous pouvons instaurer un avenir prometteur et épanouissant pour Mohéli et ses habitants.





Quant à Mme Chamina, elle a remercier tous ceux qui l'ont accueilli chaleureusemen à son retour à Mohéli. Notre unité et le soutien de tous les mohéliens seront les piliers de notre réussite collective.





Parti CRC