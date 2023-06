Comores, candidature pour 2024 : entre trahison et corruption...Aboudou Soefo, un ancien ministre des Affaires étrangères de 2005 et directeur de la S

Dans l'histoire tumultueuse des Comores, certains personnages politiques se distinguent par leur parcours empreint de trahisons et de manœuvres sournoises. Parmi eux, Aboudou Soefo, un ancien ministre des Affaires étrangères de 2005 et directeur de la Société comorienne des hydrocarbures (SCH) de 1999 à 2005, fait tristement figure d'incarnation de la duplicité et de l'appât du gain.





Dans une récente déclaration, Aboudou Soefo, personnage central de divers scandales, a annoncé sa candidature à l’élection présidentielle illégale de 2024, décidée par le président de facto, un usurpateur de pouvoir, le despote sanguinaire Azali. Cette déclaration ne fait que confirmer les mises en garde exprimées dans mon précédent article intitulé « Azali Assoumani est disqualifié pour organiser une élection aux Comores ! »





Attendons les prochaines candidatures, car tel un torrent déchaîné, de nombreux politicards de Ngazidja-Comore, avides de pouvoir, se jetteront dans la course présidentielle illégale de 2024.





Remontons au début des années 2000, pendant le mandat présidentiel d'Azali Assoumani de 2002 à 2006. À cette époque, et plus précisément à partir de mai 2005, Aboudou Soefo occupait le poste prestigieux de ministre des Affaires étrangères, tissant des liens diplomatiques au nom de la Nation comorienne. Cependant, derrière cette façade de représentant de l'État, se dissimulait un individu avide de pouvoir et de richesses.





En 2006, la justice frappe à la porte d'Aboudou Soefo. Accusé de détournement de fonds publics, il est placé en garde à vue, marquant ainsi le début de ses démêlés judiciaires. Cette arrestation met en lumière les liens troubles entre l'ancien ministre et le monde des hydrocarbures.





Selon la justice comorienne, des dizaines de millions de francs comoriens se sont évaporés des caisses de la Société des Hydrocarbures (SCH) entre 1999-2005. Une partie, soit trente-deux millions de ces fonds, a été utilisée pour financer la campagne électorale d'Ibrahim Halidi, soutenu par la coalition formée par la Convention pour le renouveau des Comores (CRC) d'Aboudou Soefo et du despote Azali.





Cerise sur le gâteau de l'ignominie, Aboudou Soefo n'a pas hésité à reconnaître publiquement le détournement de ces trente-deux millions. Pire encore, il a osé dévoiler comment il a utilisé ces fonds détournés. Cette confession publique soulève des questions quant à la moralité et à l'intégrité de cet individu. Comment peut-on faire confiance à quelqu'un qui non seulement détourne l'argent public, mais en est fier au point de l'admettre ouvertement ?





Aboudou Soefo est parfaitement conscient que, nul tyran ne tisse les fils d’une élection présidentielle pour que sa toile s’effiloche. Car s’il devait lâcher prise, la justice dévoilerait les sombres méfaits enfouis, déployant une fresque implacable de poursuites pour les multiples crimes en tous genres qui ont maculé son règne despotique. Le despote Azali s’accrochera au pouvoir avec une détermination inébranlable, tel une sangsue insatiable qui ne se détache jamais de sa proie !





Quel crédit cet individu, en tant que repris de justice notoire, prétend-il avoir pour gouverner tout un pays ? Comment peut-il espérer obtenir la confiance des citoyens après avoir été impliqué dans des actes de détournement de fonds publics et en avoir fait étalage devant les peuples ?





La perfidie d'Aboudou Soefo transcende ses méfaits financiers et politiques, révélant l'étendue de son acte malveillant. Impliqué dans une décision capitale aux conséquences dévastatrices pour les Comores, il a apposé sa signature en tant que ministre des Affaires étrangères sur la lettre n° 05-756/MIREX/H.1/ en date du 11 septembre 2005, adressée au Secrétaire général des Nations Unies. Cette correspondance a marqué la fin du comité ad hoc des sept pays de l'Union Africaine, chargé de défendre la réintégration de Mayotte. Cette décision a porté un coup fatal à la souveraineté nationale, constituant ainsi un acte de HAUTE TRAHISON envers la Nation comorienne.





Aboudou Soefo se révèle être bien plus qu'un simple voleur et manipulateur. Tel un prédateur, sa soif insatiable de pouvoir et de richesse l'a conduit à trahir son pays et ses peuples, sacrifiant sans scrupule les intérêts nationaux sur l'autel de son ambition dévorante. Dans cet univers perfide de conspirations et de machinations, l'essence véritable de cet individu avide de pouvoir se dévoile sans fard.





Cependant, il est important de souligner que la scène politique comorienne est affligée par d'autres fléaux aux côtés de la corruption et de la trahison. Un suprémacisme ethnocentrique et hégémonique, empreint de haine et de mépris envers le peuple d'Anjouan, s'est insidieusement enraciné dans l'esprit des politicards de Ngazidja-Comore, rongeant leur conscience telle une maladie qui attaque leur être tout entier. Cette réalité se confirme notamment par l'usurpation, en 2021, du tour à la Tournante présidentielle d'Anjouan, en violation flagrante de la Constitution du 23 décembre 2001.





Les politicailleurs corrompus de Ngazidja-Comore, favorisent toujours leurs intérêts personnels au détriment de la justice et de l'équité, perpétuant ainsi des disparités insulaires. Cette situation renforce l'urgence de combattre la dictature d'Azali et ses acolytes et de bannir le centralisme d'État comorien, qui nuit aux intérêts des peuples. La proposition d'un système confédéral apparaît alors comme un meilleur garde-fou et une barrière essentielle contre ces politicards véreux.





C'est en rejetant le suprémacisme ethnocentrique et en promouvant l'unité que nous pourrons véritablement progresser en tant que Nation, garantissant ainsi un avenir prospère pour tous, sans aucune forme de discrimination ou d'oppression.





Un système confédéral, est une alternative solide et équilibrée, qui servira de rempart contre ces politicards corrompus tels qu'Aboudou Soefo et autres individus du même acabit.





Le centralisme d'État comorien a engendré une concentration excessive du pouvoir et des ressources au profit de la seule île de Ngazidja-Comore, générant des inégalités et favorisant la corruption. Il est temps de redonner à nos îles leur souveraineté, tout en favorisant une coopération solidaire au sein d'une Confédération d’États souverains. Ce modèle juridico-politique permettra de rétablir un équilibre démocratique et de garantir que les intérêts de tous les peuples soient au cœur des décisions.





En combattant la dictature d'Azali et ses acolytes et en rejetant le centralisme d'État, nous ouvrons la voie à un système juridico-politique plus juste et transparent, la Confédération d’États souverains !





À bas l’Union maléfique des Comores !





Vive l’État souverain d’Anjouan !





Anli Yachourtu JAFFAR

30 juin 2023