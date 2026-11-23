Tournante et affaire Sambi : Azali Assoumani, cessez de prendre les Comoriens pour des naïfs. Vous pouvez occuper les micros. Vous devez toujours répo

Affaire Sambi : Azali Assoumani, cessez de prendre les Comoriens pour des naïfs





Sur Sambi, produisez les actes. Sur 2029, prenez un engagement écrit.







Monsieur Azali Assoumani, Monsieur Azali Assoumani,

Vous dites aujourd’hui, à la fin du mois de novembre, que le président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi vous aurait écrit en juin 2026. Si cette lettre vous est parvenue en juin, qu’avez-vous fait pendant les cinq mois qui ont suivi ? À quelle date avez-vous répondu ? À quelle date avez-vous saisi les autorités chargées d’organiser son évacuation ? Et où en est son départ aujourd’hui ?





Voilà maintenant que vos porte-voix affirment que Sambi n’accepterait d’être soigné qu’en Tanzanie ou à Paris. Qui a recueilli sa volonté, quand et dans quelles conditions ? Avec son accord, mettez sa demande à la disposition de ses avocats. Qu’ils puissent s’entretenir librement avec lui et, s’il le souhaite, confirmer publiquement ce qu’il a demandé. Un homme détenu et gravement affaibli a le droit de faire entendre sa propre voix. Sa santé exige une décision médicale et des actes immédiats.





Je m’exprime en mon nom, Mohamed Farid Bashrahil. Je n’appartiens ni à la famille de Sambi ni au parti JUWA. Je prends la parole par devoir humain et aussi en tant que Président du comité de soutien à SAMBI. Je demande la libération du président Sambi et, sans attendre, l’organisation de son évacuation médicale. Les autorités qui ont eu la responsabilité de sa détention devront rendre compte des décisions qu’elles ont prises, des soins qui lui ont été réellement accessibles et du temps écoulé.







EN 2029, LE TOUR REVIENT À ANJOUAN

Sur TV5MONDE, vous avez invoqué le tour d’Anjouan en repondant au journaliste d’une éventuelle candidature de votre fils. Vous avez bien répondu en disant que votre fils n'est pas Anjouanais car c'est le tour des anjouanais mais comme vous êtes magicien, vous avez aussi laissé entendre qu’il pourrait un jour devenir président si les Comoriens le choisissaient alors que la question porte sur 2029.

Monsieur AZALI si vous êtes malin Bashrahil est malin et demi; si vous êtes magicien moi Bashrahil je suis voyant. Pour rassurer le peuple comorien et la communauté internationale, vous pouvez y répondre aujourd’hui, en une phrase et par écrit. Vous engagez-vous à maintenir les articles 52 et 53 de la Constitution dans leur rédaction actuelle jusqu’à la présidentielle de 2029 et à respecter le tour d’Anjouan ?

Les Comoriens se souviennent de 2006. Ibrahim Halidi, que vous souteniez, a perdu face à Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Ce précédent rappelle ce qu’un pouvoir en place doit accepter dans une démocratie. Il appartient aux électeurs de choisir le président, et le pouvoir doit accepter leur verdict, y compris lorsqu’il lui est défavorable.

C’est pourquoi je demande dès maintenant une mission internationale indépendante, présente à Anjouan, à Mohéli et en Grande Comore, avec un accès effectif aux étapes décisives du scrutin. Les listes électorales doivent pouvoir être vérifiées, les représentants des candidats doivent pouvoir assister au dépouillement et les procès-verbaux doivent être publiés bureau par bureau. Si la protection des électeurs et du scrutin exige un appui extérieur, je demande qu’il soit organisé sous un mandat légal, public et indépendant du pouvoir en place. Nous porterons cette exigence publiquement auprès des institutions comoriennes, de l’Union africaine et des Nations unies.

Monsieur Azali Assoumani, les Comoriens ont le droit de poser plusieurs questions à la fois. Ils peuvent exiger que Sambi soit soigné et libéré, demander des comptes sur sa détention et défendre le tour d’Anjouan.

Aucune annonce sur Sambi ne vous dispense de répondre sur 2029. Aucune déclaration sur 2029 ne justifie une journée de retard de plus pour ses soins. Sambi doit être soigné et libéré. Le tour d’Anjouan doit être respecté. Et chaque voix doit pouvoir être comptée sous les yeux de tous. Communauté internationale : Vous ne pouvez dire que vous ne savez pas.

Professeur Mohamed Farid Bashrahil

AZALI ASSOUMANI! Vous pouvez occuper les micros. Vous devez toujours répondre de vos actes. À chaque nouvelle version, les Comoriens sont invités à débattre de la destination, de la lettre ou des intentions prêtées à Sambi. Pendant ce temps, la question demeure entière. Quand partira-t-il se faire soigner ?