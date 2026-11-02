Retour du président Azali de Dakar : une diplomatie dynamique au service du rayonnement des Comores

Le retour du président Azali Assoumani de Dakar : une diplomatie dynamique au service du rayonnement des Comores. La présence du Chef de l’État à Daka

Le retour du président Azali Assoumani de Dakar : une diplomatie dynamique au service du rayonnement des Comores







Le déplacement de Son Excellence Azali Assoumani, Président de l’Union des Comores, au Sénégal, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, constitue un événement qui mérite une lecture politique et diplomatique particulière. Le déplacement de Son Excellence Azali Assoumani, Président de l’Union des Comores, au Sénégal, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, constitue un événement qui mérite une lecture politique et diplomatique particulière.





Au-delà de sa dimension sportive, cette participation traduit la volonté des Comores de renforcer leur présence sur la scène internationale, de consolider leurs relations avec les pays frères et de promouvoir une diplomatie fondée sur l'amitié, la coopération et le respect mutuel.





La présence du Chef de l’État à Dakar témoigne également de l’importance que notre pays accorde à la jeunesse, au sport et à l'intégration régionale. La jeunesse représente l'avenir de notre nation. Elle doit être placée au cœur de nos politiques publiques, car aucun développement durable ne peut se construire sans lui offrir des perspectives, des opportunités et des responsabilités.





LE SÉNÉGAL, UN EXEMPLE DE MATURITÉ INSTITUTIONNELLE





Lors de son intervention médiatique, le Président Azali Assoumani a souligné le caractère exemplaire du Sénégal dans plusieurs domaines, notamment en matière de stabilité institutionnelle et de respect de l'ordre constitutionnel.





Cette déclaration mérite une attention particulière. Elle rappelle que la solidité d'un État repose sur ses institutions, le respect de sa Constitution, la continuité républicaine et la responsabilité de ses dirigeants.

Pour le Mouvement RDDC, la stabilité politique, le dialogue national et le respect des institutions doivent constituer des priorités permanentes pour préserver la paix et garantir l'avenir de notre pays.





LES COMORES À L'HORIZON DES JEUX DES ÎLES 2027





L'autre grand enjeu de cette séquence diplomatique concerne l'organisation des Jeux des îles de l'océan Indien, prévue en août 2027 aux Comores. Notre pays aura l'honneur et la responsabilité d'accueillir cet événement historique pour la première fois.





Il ne s'agit pas seulement d'une compétition sportive, mais d'une occasion exceptionnelle de démontrer nos capacités organisationnelles, de moderniser nos infrastructures, de valoriser nos talents et de renforcer notre image auprès des nations de l'océan Indien. Cette échéance doit devenir un projet national mobilisant l'État, les collectivités, la jeunesse, le secteur privé et l'ensemble des forces vives de la nation.



LE SOUTIEN DU RDDC À LA DIPLOMATIE PRÉSIDENTIELLE





Le Mouvement RDDC salue cette dynamique diplomatique portée par Son Excellence le Président Azali Assoumani. De Moscou à Dakar, ces déplacements illustrent l'ambition de maintenir les Comores dans les grands espaces de dialogue et de coopération internationale.





Nous estimons toutefois que le rayonnement diplomatique doit nécessairement s'accompagner de retombées concrètes pour la population : davantage d'investissements, de partenariats économiques, de formations pour nos jeunes et d'opportunités de développement. Notre soutien à la vision présidentielle s'inscrit dans une conviction : la grandeur d'une nation se mesure autant à sa place dans le monde qu'à sa capacité à améliorer les conditions de vie de ses citoyens.





L'UNITÉ POUR CONSTRUIRE L'AVENIR





Aujourd'hui, les Comores ont besoin de stabilité, de rassemblement et d'une ambition collective.

Les échéances diplomatiques et sportives qui se présentent à notre pays doivent être des occasions de dépasser nos divisions et de travailler ensemble pour l'intérêt supérieur de la nation. Le RDDC réaffirme son attachement à la paix, à la stabilité institutionnelle, au dialogue républicain et au développement des Comores.





Nous encourageons le Chef de l'État à poursuivre cette dynamique d'ouverture internationale tout en plaçant davantage les préoccupations quotidiennes des Comoriens au centre de l'action gouvernementale. Ensemble, construisons des Comores de paix, de stabilité et de prospérité.





Fakihi Mradabi

Président du RDDC

Paris, le 02 Nov. 2026