Passeports et cartes nationales d’identité : une nouvelle facilitation des démarches pour les Comoriens de France. Ce projet vise notamment à réduire

Passeports et cartes nationales d’identité : une nouvelle facilitation des démarches pour les Comoriens de France







Monsieur Mohamed Ali Abdallah, Secrétaire général du ministère de l’Intérieur, de la Décentralisation et de l’Administration territoriale, chargé des Relations avec les institutions, s’est entretenu avec Son Excellence Ahamada Hamadi, ambassadeur de l’Union des Comores en France. Monsieur Mohamed Ali Abdallah, Secrétaire général du ministère de l’Intérieur, de la Décentralisation et de l’Administration territoriale, chargé des Relations avec les institutions, s’est entretenu avec Son Excellence Ahamada Hamadi, ambassadeur de l’Union des Comores en France.





Ce déplacement s’inscrit dans le cadre d’un projet très attendu par la communauté comorienne résidant en France. Il s’agit de la mise en place d’un dispositif destiné à faciliter les démarches liées à l’obtention des passeports et des cartes nationales d’identité.





Ce projet vise notamment à réduire les longues attentes auxquelles sont confrontés les ressortissants comoriens, depuis le dépôt de leurs demandes jusqu’à la réception de leurs documents administratifs.





Les deux responsables se sont réjouis de cette avancée, dont la mise en œuvre est prévue dans les prochains jours, après une phase d’essai du dispositif.





Une initiative importante qui devrait permettre aux Comoriens de France de bénéficier de démarches administratives simplifiées et d’un meilleur accès à leurs documents d’identité. Ortc