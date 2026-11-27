Nour El-Fath Azali salue une mobilisation record et l’élargissement de sa base militante. Dans une déclaration officielle, le Secrétaire national adjo

Entre Hambou et Mitsamiouli : Nour El-Fath Azali salue 8 182 adhésions et l’élargissement de la base de la CRC





Avec 4 512 nouveaux membres enregistrés à Hambou et 3 670 à Mitsamiouli, la Convention pour le Renouveau des Comores (CRC) affiche un bilan chiffré significatif sur l’île de Ngazidja. Le Secrétaire national adjoint du parti, Nour El-Fath Azali, a félicité les équipes locales pour cette mobilisation. Avec 4 512 nouveaux membres enregistrés à Hambou et 3 670 à Mitsamiouli, la Convention pour le Renouveau des Comores (CRC) affiche un bilan chiffré significatif sur l’île de Ngazidja. Le Secrétaire national adjoint du parti, Nour El-Fath Azali, a félicité les équipes locales pour cette mobilisation.





MORONI — La Convention pour le Renouveau des Comores (CRC) confirme son ancrage territorial sur l'île de Ngazidja. Des régions du sud jusqu'au nord de l'île, les récents bilans d'adhésion témoignent d'un net regain de mobilisation autour du parti présidentiel, avec un total cumulé de 8 182 adhésions enregistrées rien qu'entre Hambou (4 512 adhésions) et Mitsamiouli (3 670 adhésions).





Dans une déclaration officielle, le Secrétaire national adjoint de la CRC, Nour El-Fath Azali, s'est félicité de cette progression chiffrée, soulignant l'ampleur de l'engagement citoyen observé lors des dernières étapes de restitution. « Entre Hambou et Mitsamiouli, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Ils témoignent de la forte mobilisation de la population et de son adhésion à la vision et à la politique du Renouveau », a-t-il affirmé.





Une stratégie de proximité saluée

Cette campagne d'enrôlement s'inscrit dans une démarche globale de restructuration et d'ouverture menée par la formation politique. Selon Nour El-Fath Azali, ces résultats confirment que la CRC « poursuit ainsi son élan de renouvellement et d’élargissement de sa base militante ».





Pour parvenir à ces scores — 4 512 adhérents à Hambou et 3 670 à Mitsamiouli —, le parti s'est appuyé sur un maillage serré des localités, permettant de toucher directement les habitants. Le Secrétaire national adjoint a d'ailleurs tenu à rendre un hommage appuyé aux chevilles ouvrières de cette campagne de terrain : « En ma qualité de Secrétaire national adjoint, je tiens à saluer le travail remarquable accompli par le secrétariat fédéral de Ngazidja, les coordinateurs ainsi que les chefs de cellules de notre parti », a-t-il souligné.





Cap sur la consolidation du mouvement

Fort de cet engouement enregistré du sud au nord de Ngazidja, le parti entend désormais capitaliser sur cet élan pour les prochaines échéances politiques et institutionnelles du pays.





En conclusion de son message, Nour El-Fath Azali a lancé un appel à maintenir le cap de la mobilisation : « Ensemble, poursuivons cette dynamique pour bâtir une CRC toujours plus forte, plus unie et plus conquérante ! »