Mwali : Le lycée Mohamed Hassanaly de Fomboni fait peau neuve FOMBONI — Le Président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, a officielleme...

Mwali : Le lycée Mohamed Hassanaly de Fomboni fait peau neuve







FOMBONI — Le Président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, a officiellement inauguré le lycée Mohamed Hassanaly de Fomboni, à Mwali. Accompagné de la gouverneure de l’île autonome, Chamina Ben Mohamed, le chef de l’État a salué l’aboutissement d’un chantier majeur pour l’éducation locale, financé par l’Agence française de développement (AFD). FOMBONI — Le Président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, a officiellement inauguré le lycée Mohamed Hassanaly de Fomboni, à Mwali. Accompagné de la gouverneure de l’île autonome, Chamina Ben Mohamed, le chef de l’État a salué l’aboutissement d’un chantier majeur pour l’éducation locale, financé par l’Agence française de développement (AFD).





C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre pour la jeunesse mohélienne. À l’issue d’importants travaux de réhabilitation, l’établissement historique de la capitale de l’île de Mwali a retrouvé tout son éclat et accueille désormais ses élèves dans un cadre entièrement modernisé.





Soutenu financièrement par l’Agence française de développement (AFD), ce projet répond à une priorité : offrir de meilleures conditions d’apprentissage aux lycéens tout en consolidant durablement les infrastructures scolaires de l’île.





Lors de la cérémonie officielle, la présence conjointe du Président Azali Assoumani et de la gouverneure Chamina Ben Mohamed a souligné l’importance stratégique accordée par les autorités nationales et insulaires à la formation des jeunes générations. Avec ces locaux rénovés, le lycée Mohamed Hassanaly confirme son rôle central dans l’avenir éducatif de Mwali.