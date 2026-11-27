Moroni : un jeune père de famille meurt électrocuté, le réseau de la Sonelec sous le feu des critiques. Selon les riverains, l'accident illustre un da

Moroni : un jeune père de famille meurt électrocuté à Mdjivourize, le réseau de la Sonelec sous le feu des critiques







Le décès accidentel d’un jeune père de famille de 26 ans par électrocution dans le quartier de Mdjivourize ravive la colère contre la Société nationale d’électricité des Comores (Sonelec). Entre câbles traînant au sol à Moroni et alertes répétées jusqu’à Koimbani Oichili, les usagers dénoncent l’état critique des installations, en décalage avec les récentes annonces financières de sa direction. Le décès accidentel d’un jeune père de famille de 26 ans par électrocution dans le quartier de Mdjivourize ravive la colère contre la Société nationale d’électricité des Comores (Sonelec). Entre câbles traînant au sol à Moroni et alertes répétées jusqu’à Koimbani Oichili, les usagers dénoncent l’état critique des installations, en décalage avec les récentes annonces financières de sa direction.





MORONI — L'émotion et l'indignation dominent dans le quartier de Mdjivourize, à Moroni, après la mort tragique d'un jeune père de famille victime d'une électrocution. Ce drame relance vivement les accusations de négligence visant la Société nationale d'électricité des Comores (Sonelec), pointée du doigt pour la vétusté de son réseau.





Selon les riverains, l'accident illustre un danger quotidien auquel sont exposés les habitants de la capitale. À Mdjivourize, comme dans plusieurs autres quartiers de Moroni, des fils électriques dénudés ou mal fixés traînent régulièrement à même le sol, tandis que des poteaux endommagés menacent de s'effondrer à tout moment sur la voie publique.





Un contraste qui passe mal auprès des usagers

La colère des habitants est d'autant plus vive que ces défaillances matérielles interviennent alors que le directeur général de la Sonelec, Moumini Soilahoudine, se félicitait récemment d'un chiffre d'affaires record enregistré par l'entreprise publique. Pour de nombreux usagers, ces performances financières peinent à se traduire par une sécurisation effective des équipements sur le terrain.





L'alerte également lancée à Koimbani Oichili

Cette situation préoccupante ne se limite pas à la seule capitale. À Koimbani Oichili, les habitants ont également tiré la sonnette d'alarme ces derniers temps face à la dégradation avancée des installations électriques de la société, redoutant qu'un drame similaire ne survienne dans leur localité.





Face à la multiplication des témoignages et à l'émotion suscitée par le décès du jeune père de famille à Mdjivourize, les populations attendent désormais des mesures urgentes de maintenance et de mise en sécurité du réseau sur l'ensemble du territoire.