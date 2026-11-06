Moroni Mdjivurize : Des arrestations et une importante saisie !

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 06 novembre 2026 2026-11-06T15:22:00+01:00 Modifier ce post

Trafic de drogue : Une vingtaine de personnes interpellées à Moroni Mdjivurize. Moroni Mdjivurize : Des arrestations et une importante saisie ! Plusie

MDJIVURIZE : UNE VINGTAINE DE PERSONNES INTERPELLÉES LORS D’UNE OPÉRATION DE LA GENDARMERIE


Moroni Mdjivurize : Des arrestations et une importante saisie !

Hier, jeudi 5 novembre, en fin d’après-midi, les éléments de la Gendarmerie nationale ont mené une opération dans le quartier de Mdjivurize à Moroni, dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants. Au cours de cette intervention, une vingtaine de personnes ont été interpellées, notamment pour des faits présumés de consommation et de vente de stupéfiants.

Plusieurs stupéfiants ont également été saisis. Les investigations se poursuivent pour déterminer les responsabilités de chacun.

Gendarmerie Nationale

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières