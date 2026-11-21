Mohéli : Rafida se trouve entre les mains de la gendarmerie. Des témoins affirment également que son domicile aurait servi de lieu de rassemblement à.

Rafida interpellée après la destruction de son domicile, les accusations de prosélytisme au cœur de l’affaire







Rafida se trouve, à l’heure où nous mettons cet article en ligne, entre les mains de la brigade de gendarmerie de Mohéli pour audition. Elle devrait ensuite être présentée devant la justice pour la deuxième fois dans une affaire liée à des accusations de propagation de la religion chrétienne aux Comores. Cette interpellation intervient au lendemain de la destruction de son domicile par un groupe de jeunes à Bangoma, après la grande prière du vendredi 20 novembre. Rafida se trouve, à l’heure où nous mettons cet article en ligne, entre les mains de la brigade de gendarmerie de Mohéli pour audition. Elle devrait ensuite être présentée devant la justice pour la deuxième fois dans une affaire liée à des accusations de propagation de la religion chrétienne aux Comores. Cette interpellation intervient au lendemain de la destruction de son domicile par un groupe de jeunes à Bangoma, après la grande prière du vendredi 20 novembre.





Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, les tensions autour de Rafida seraient liées à ses activités religieuses et aux nuisances sonores que lui reprocheraient certains habitants du quartier. Ces derniers lui attribueraient notamment la diffusion de musique et d'autres bruits à proximité d'une mosquée, y compris pendant les heures de prière. Elle aurait été raprochée à plusieurs reprises au sujet de ces nuisances, mais sans succès.





Des témoins affirment également que son domicile aurait servi de lieu de rassemblement à des fidèles chrétiens qui s'y retrouvaient chaque dimanche pour des séances de prière. Rafida aurait, selon ces mêmes témoignages, entrepris de sensibiliser certaines personnes à rejoindre ces pratiques religieuses.





Sur le plan judiciaire, les accusations de prosélytisme religieux renvoient à une disposition de la législation comorienne qui encadre les pratiques religieuses dans les lieux publics. Le texte prévoit notamment des sanctions contre toute campagne, propagande ou pratique religieuse non conforme à l'islam de rite chaféite lorsqu'elle provoque des troubles sociaux, porte atteinte à la cohésion sociale ou menace l'unité nationale.





Les peines prévues vont de cinq mois à un an d'emprisonnement, assortis d'une amende de 100 000 à 500 000 francs comoriens, ou de l'une de ces deux peines.





Reste également posée la question de la destruction de son domicile par des particuliers, un acte qui relève lui aussi de la justice.





Nous n'avons pas encore réussi à joindre Rafida afin de recueillir sa réaction sur les faits qui lui sont reprochés.





Riwad - Mohéli Matin