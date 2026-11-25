Diplomatie et mobilité : pourquoi Moroni a refusé la suppression totale des visas proposée par le Maroc. C’est une révélation diplomatique qui risque.

Diplomatie et mobilité : pourquoi Moroni a refusé la suppression totale des visas proposée par le Maroc







Alors que Rabat souhaitait exempter l’ensemble des citoyens comoriens de visa d’entrée sur son territoire, les autorités comoriennes ont opposé une fin de non-recevoir. Selon les révélations du journaliste Toufé Maecha, Moroni redoutait un exode massif vers l'Europe via le royaume chérifien. Une exemption finalement limitée aux seuls passeports officiels. Alors que Rabat souhaitait exempter l’ensemble des citoyens comoriens de visa d’entrée sur son territoire, les autorités comoriennes ont opposé une fin de non-recevoir. Selon les révélations du journaliste Toufé Maecha, Moroni redoutait un exode massif vers l'Europe via le royaume chérifien. Une exemption finalement limitée aux seuls passeports officiels.





MORONI – C’est une révélation diplomatique qui risque de faire grincer des dents parmi les candidats au voyage, les étudiants et les opérateurs économiques comoriens. D’après des informations rapportées par le journaliste Toufé Maecha, le Royaume du Maroc avait initialement proposé de supprimer purement et simplement l’obligation de visa d’entrée pour tous les ressortissants comoriens afin de faciliter leur accès à son territoire et de fluidifier les échanges entre les deux pays.





La crainte d’un exode vers l’Europe avancée par Moroni

Contre toute attente, cette main tendue de Rabat s’est heurtée au refus des autorités comoriennes. Toujours selon Toufé Maecha, l'exécutif de Moroni s’est opposé à une telle mesure par crainte de voir l’archipel « se vider de sa population ». En effet, le Maroc est régulièrement identifié comme l'une des principales portes d’entrée et zones de transit vers le continent européen pour de nombreux migrants africains.





Une exemption réservée aux passeports diplomatiques et de service

Conséquence directe de cet arbitrage gouvernemental : la facilitation de circulation négociée entre Rabat et Moroni a été considérablement restreinte. Depuis le début de l’année, seuls les détenteurs de passeports diplomatiques et de service bénéficient de cette exemption de visa pour se rendre au Maroc, tandis que les citoyens munis d’un passeport ordinaire demeurent soumis aux procédures consulaires classiques.

Cette décision relance le débat sur la liberté de circulation des Comoriens et sur la fracture entre les privilèges accordés aux officiels de l'État et les contraintes administratives imposées au reste de la population.