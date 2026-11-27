Mayotte : trois adolescents tués en six jours, la colère des habitants gagne les routes. Le dernier drame s'est noué ce mercredi 25 novembre au sein m

Mayotte : trois adolescents tués en six jours, la colère des habitants gagne les routes







La mort d’un lycéen de 17 ans mercredi au lycée de Kahani porte à trois le nombre de mineurs tués lors d’affrontements entre bandes rivales en moins d’une semaine à Mayotte. Excédés par cette spirale de violences, des riverains ont dressé plusieurs barrages routiers jeudi avant de lever le blocage. La mort d’un lycéen de 17 ans mercredi au lycée de Kahani porte à trois le nombre de mineurs tués lors d’affrontements entre bandes rivales en moins d’une semaine à Mayotte. Excédés par cette spirale de violences, des riverains ont dressé plusieurs barrages routiers jeudi avant de lever le blocage.





MAMOUDZOU — L'ile comorienne de Mayotte sous administration française traverse une nouvelle semaine noire marquée par une recrudescence dramatique des violences entre jeunes. En l'espace de six jours, trois adolescents ont perdu la vie dans des rixes d'une extrême brutalité sur fond de rivalités entre villages.





Le dernier drame s'est noué ce mercredi 25 novembre au sein même du lycée de Kahani, dans la commune d'Ouangani (centre de Grande-Terre). Un élève de 17 ans a succombé à ses blessures après avoir reçu des coups violents à la tête lors d'une bagarre entre groupes rivaux. Ce décès survient quelques jours seulement après deux autres homicides : vendredi 20 novembre, un premier mineur de 17 ans avait été mortellement blessé à coups de machette à Dembéni, suivi dimanche d'un autre adolescent frappé à la tête avec un fer à béton à Mamoudzou.





Barrages routiers et fermeture d'établissements scolaires

Face à cette série noire, la colère de la population a éclaté au grand jour jeudi 26 novembre. Dès l'aube, plusieurs dizaines d'habitants excédés ont érigé cinq barrages filtrants et bloquants, notamment sur la route nationale 2 au niveau de Barakani, Kahani et Coconi, à l'aide de troncs d'arbres, de bambous et de palettes. Si les barrages ont finalement été levés dans la journée, le rectorat de Mayotte a décidé par mesure de sécurité de fermer plusieurs collèges et lycées du centre de l'île jusqu'à lundi matin.





Renforts policiers et attentes sur le terrain

Devant l'urgence de la situation, le ministère français de l'Intérieur a annoncé l'envoi temporaire de renforts composés de 80 gendarmes et 20 policiers supplémentaires.





Toutefois, sur place, les réactions restent vives. Tandis que plusieurs élus locaux dénoncent un climat devenu intenable et réclament des moyens durables, des habitants et syndicats enseignants soulignent que la seule réponse sécuritaire ne suffira pas sans un accompagnement social et éducatif renforcé en faveur de la jeunesse mahoraise.