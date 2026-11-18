Dernier hommage à Kassim Oumouri alias « Mkataba » : la prière mortuaire célébrée à Marseille avant son inhumation ce vendredi à Douniani ya Mboudé. u

Dernier hommage à Kassim Oumouri alias « Mkataba » : la prière mortuaire célébrée à Marseille avant son inhumation ce vendredi à Douniani ya Mboudé







Près d'un mois après sa disparition tragique qui avait profondément ému la communauté comorienne, l'heure est au recueillement et au dernier adieu. La prière mortuaire (Salat Janaza) pour le défunt Kassim Oumouri, plus connu sous le pseudonyme de « Mkataba », s'est tenue à Marseille ce mercredi, avant le rapatriement de sa dépouille vers les Comores où il sera inhumé ce vendredi à Douniani ya Mboudé. Près d'un mois après sa disparition tragique qui avait profondément ému la communauté comorienne, l'heure est au recueillement et au dernier adieu. La prière mortuaire (Salat Janaza) pour le défunt Kassim Oumouri, plus connu sous le pseudonyme de « Mkataba », s'est tenue à Marseille ce mercredi, avant le rapatriement de sa dépouille vers les Comores où il sera inhumé ce vendredi à Douniani ya Mboudé.





MARSEILLE / MORONI – Une vive émotion accompagne les obsèques de Kassim Oumouri, affectueusement appelé « Mkataba » par ses proches et ses nombreux abonnés sur les réseaux sociaux. Décédé tragiquement à Marseille le mois dernier à l'âge d'une trentaine d'années, le jeune homme reçoit cette semaine les derniers hommages de sa famille, de ses amis et de la diaspora comorienne de France.





Recueillement à Marseille avant le rapatriement

Ce mercredi 18 novembre, la communauté musulmane et comorienne de la cité phocéenne s'est rassemblée à Marseille pour accomplir le lavage rituel et la prière mortuaire (Soilat Djanaza) en sa mémoire. Ce moment de recueillement collectif a permis à ses proches et à tous ceux qui l'ont connu ou suivi en ligne de lui adresser une dernière prière avant son départ pour l'archipel.





Inhumation prévue ce vendredi à Douniani ya Mboudé

Conformément aux souhaits de sa famille, la dépouille du défunt doit être rapatriée aux Comores dès ce jeudi 19 novembre. L'enterrement aura lieu ce vendredi 20 novembre dans son village natal de Douniani ya Mboudé, en Grande Comore, où ses proches et les habitants de la région lui rendront un ultime hommage.





En ces moments douloureux, la rédaction adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu'à toute la communauté de Douniani ya Mboudé. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un (À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons).