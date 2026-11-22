Lycée Mohamed Hassanaly : Un établissement moderne et tourné vers l'avenir. Lors de son allocution, le chef de l'État a tenu à rappeler l'ambition de.

Fomboni : le Président Azali Assoumani inaugure le nouveau Lycée Mohamed Hassanaly







Entièrement rénové avec l'appui de la France et de l'Agence Française de Développement (AFD), l'établissement emblématique de l'île de Mohéli porte désormais le nom d'une grande figure de l'indépendance comorienne. Entièrement rénové avec l'appui de la France et de l'Agence Française de Développement (AFD), l'établissement emblématique de l'île de Mohéli porte désormais le nom d'une grande figure de l'indépendance comorienne.





FOMBONI — C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour la jeunesse mohélienne. Son Excellence le Président Azali Assoumani a procédé, à Fomboni, à l'inauguration officielle du lycée rénové de la capitale de l'île, désormais rebaptisé « Lycée Mohamed Hassanaly ».





Lors de son allocution, le chef de l'État a tenu à rappeler l'ambition de son gouvernement en matière d'équité territoriale et d'accès au savoir : « L'excellence n'est le privilège d'aucune région, d'aucune île. Elle est un droit pour tous », a-t-il déclaré devant les autorités locales, le corps enseignant et les élèves réunis pour l'occasion.





Un établissement moderne et tourné vers l'avenir

Cette réhabilitation d'envergure dote Fomboni d'une infrastructure scolaire répondant aux exigences pédagogiques actuelles. Le nouvel établissement dispose notamment d'une bibliothèque, d'une salle informatique, de salles de sciences, d'un laboratoire ainsi que d'espaces de travail et d'hygiène entièrement adaptés. Il offre ainsi aux élèves de Mohéli un cadre d'apprentissage moderne, ouvert au numérique et respectueux de l'environnement.





Dans son discours, le Président de la République a également salué le partenariat international ayant permis la concrétisation de ce projet. Il a remercié la France et l'Agence Française de Développement (AFD) pour leur appui constant au secteur de l'éducation et à la mise en œuvre du Plan Comores Émergent.





Un hommage appuyé à Mohamed Hassanaly

Au-delà de la modernisation des infrastructures, cette inauguration a été marquée par un fort symbole historique. En donnant à l'établissement le nom de Mohamed Hassanaly, les autorités rendent hommage à l'un des bâtisseurs de la nation comorienne.





Ancien député de Mohéli, ministre de l'Agriculture, Vice-Président lors de l'accession du pays à l'indépendance, puis Doyen de la Cour constitutionnelle, Mohamed Hassanaly a profondément marqué l'histoire du pays. Il a notamment pris une part active aux négociations de l'indépendance, à l'admission des Comores aux Nations Unies en 1975, et s'est illustré comme un fervent artisan de la réconciliation nationale.





En clôturant la cérémonie, le chef de l'État a réaffirmé sa volonté d'investir durablement dans la formation des jeunes générations : « Notre devoir est de donner à la jeunesse les conditions de s'épanouir, sans distinction et sans attendre », a-t-il conclu.