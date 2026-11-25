Infrastructures portuaires : l’extension du port de Moroni franchit une étape décisive avec la Banque africaine de développement. Lors des discussions

Infrastructures portuaires : l’extension du port de Moroni franchit une étape décisive avec la Banque africaine de développement







La ministre des Transports maritimes et aériens, Mme Hassane Alfeine Yasmine, a reçu ce mercredi 25 novembre après-midi une mission de supervision de la Banque africaine de développement (BAD), conduite par l’ingénieur principal des Transports Pamphil Codo. Au cœur des échanges : la validation imminente des études d’extension du port de Moroni avant le lancement des appels d’offres. La ministre des Transports maritimes et aériens, Mme Hassane Alfeine Yasmine, a reçu ce mercredi 25 novembre après-midi une mission de supervision de la Banque africaine de développement (BAD), conduite par l’ingénieur principal des Transports Pamphil Codo. Au cœur des échanges : la validation imminente des études d’extension du port de Moroni avant le lancement des appels d’offres.





MORONI – Les grands chantiers d’infrastructures maritimes de l’archipel avancent vers leur phase opérationnelle. Ce mercredi 25 novembre 2026 dans l’après-midi, au siège de son département, la ministre des Transports maritimes et aériens, Mme Hassane Alfeine Yasmine, a accordé une audience à une délégation de la Banque africaine de développement (BAD), menée par M. Pamphil Codo, ingénieur principal des Transports.





Cap sur l’appel d’offres pour l’extension du port de Moroni



Cette séance de travail s’inscrit dans le cadre de la mission régulière de supervision des projets du secteur des transports financés par l’institution panafricaine en Union des Comores. Cette séance de travail s’inscrit dans le cadre de la mission régulière de supervision des projets du secteur des transports financés par l’institution panafricaine en Union des Comores.





Lors des discussions, une attention particulière a été portée à l’état d’avancement du projet stratégique d’extension du port de Moroni. Les deux parties ont souligné la prochaine validation des études techniques relatives à ce chantier. Cette étape clé ouvrira directement la voie au lancement officiel du dossier d’appel d’offres (DAO), marquant ainsi un tournant concret dans la réalisation de cette infrastructure essentielle pour la compétitivité économique et l’approvisionnement du pays.





Renforcement des capacités et consolidation du partenariat

Au-delà de ce volet portuaire prioritaire, la mission de la BAD a profité de cette audience pour s’informer de l’évolution des autres programmes du secteur des transports. Les échanges ont notamment abordé les besoins en matière de renforcement des capacités institutionnelles, l’identification de nouveaux besoins techniques ainsi que l’accompagnement des initiatives visant à moderniser durablement les infrastructures et les services de transport à travers l’archipel.





Cette rencontre a enfin permis de réaffirmer la volonté commune du ministère et de la Banque africaine de développement de consolider leur coopération afin d’accélérer le rythme d’exécution des projets en cours.







