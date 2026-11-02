La Gendarmerie recherche les propriétaires de plusieurs motos saisies

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 02 novembre 2026 2026-11-02T11:16:00+01:00 Modifier ce post

La Gendarmerie recherche les propriétaires de plusieurs motos saisies. Certaines pourraient être liées à des vols. Afin de permettre leur identificati

Motos saisies : la Gendarmerie recherche leurs propriétaires 


La Gendarmerie recherche les propriétaires de plusieurs motos saisies

Au cours des dernières semaines, plusieurs motos circulant sans plaque d’immatriculation, avec de fausses plaques ou sans carte grise ont été appréhendées par la brigade routière.

Certaines pourraient être liées à des vols. Afin de permettre leur identification et de retrouver leurs propriétaires légitimes, la Gendarmerie invite toute personne ayant perdu ou s’étant fait voler sa moto à se présenter à la Gendarmerie de Moroni – Brigade routière, munie de sa carte grise ou de tout autre document justifiant la propriété du véhicule.

Gendarmerie Nationale

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières