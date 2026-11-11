La dégradation des valeurs humaines dans notre pays. Quand je constate la transformation de certains hommes politiques et religieux qui avaient suscit

La dégradation des valeurs humaines dans notre pays







Lorsque je repense à ce changement et à ce recul dans la hiérarchie des valeurs dans l'île de Ngazidja, où la coutume a été élevée au rang d’obligation, et l'obligation au rang de négligence. Que le statut social est respecté et que la science et l'âge sont relégués au second plan. Lorsque je repense à ce changement et à ce recul dans la hiérarchie des valeurs dans l'île de Ngazidja, où la coutume a été élevée au rang d’obligation, et l'obligation au rang de négligence. Que le statut social est respecté et que la science et l'âge sont relégués au second plan.





Quand je constate que de nos jours, les gens ne sont pas respectés en fonction de leur âge ou de leurs capacités intellectuelles, mais plutôt parce qu'ils portent le galon de l'écharpe (Mharuma) ! Cela me donne envie d'exprimer ma profonde gratitude envers certaines personnalités pour leur bravoure et leur détermination inébranlables.





Quand je constate la transformation de certains hommes politiques et religieux qui avaient suscité de l'espoir auprès du peuple pour un changement radical de la société, et malheureusement, c'est plutôt la société qui les a transformés.





En observant que de nos jours, la coutume est devenue une priorité pour les nouvelles générations, qu'elles soient politiques ou religieuses. Cela m'a fait prendre conscience de l'importance de la force mentale des individus qui ne sont pas soumis à la pression sociale.





Parmi les exemples, je vais vous citer M. Ali Soilihi Mtsachiwa, M. Abdou Bakari Boina et Fundi Ahamada Ali Mshangama, qu'Allah puisse leurs ouvrir les portes du paradis. D'un autre côté, ceux qui sont encore en vie, que j'espère, au nom d'Allah notre sauveur, qu'ils ne cesseront pas, de la même manière que d'autres qui ont trahi leurs promesses.





Il y a Fundi Said Abdillah, Fundi Soidiki Mbapandza, Fundi Said Ahmed Mouhidine, Fundi Mbaé Charif Said Soilih, Fundi Kabir, Cheikh Ahmed Rachid, M. Idriss Mohamed et d'autres. Des personnalités politiques et religieuses qui ne se sont pas laissées entraîner et guider par les influences des unes et des autres, et qui nourrissent mon admiration.





Il me tient à cœur de leur dire bravo pour leur détermination et de témoigner de mon admiration avec sincérité. Ils sont restés fidèles à ce qu'ils croyaient, sans jamais abandonner. Pour moi, il s'agit d'un courage extraordinaire qui mérite d'être salué et admiré.





C'est une force et un don divin que beaucoup n'ont pas eu. Le fait d'être un Mgazidja et ne pas se laisser emporter par la pression sociale, familiale et sociétale pour finalement être contraint de satisfaire l'opinion, c'est vraiment une force. Ces personnes doivent exprimer leur reconnaissance envers le Tout-Puissant et le Miséricordieux pour la grâce qu'ils ont reçue.





Combien de personnes mondialement reconnues qui n'avaient pas besoin d'un statut social pour être considérées, mais qui, malgré cela, ont été entraînés et guidées par la pression sociale et familiale ?





À ceux parmi eux qui nous ont quittés, je prie Allah de leur offrir le paradis (Janatal-firdaus) comme cadeau.





Mh Moussa