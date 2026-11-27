Information aux Comores : qu’en est-il de la presse professionnelle. Après avoir animé des rubriques consacrées aux Technologies de l’Information et d

Information aux Comores : qu’en est-il de la presse professionnelle







Comment ne pas se réjouir de l’initiative du Conseil National de la Presse et de l’Audiovisuel (CNPA) d’éditer un « ouvrage collectif intitulé 50 ans d’information et de communication aux Comores ». Une contribution inestimable à l’histoire du pays. Comment ne pas se réjouir de l’initiative du Conseil National de la Presse et de l’Audiovisuel (CNPA) d’éditer un « ouvrage collectif intitulé 50 ans d’information et de communication aux Comores ». Une contribution inestimable à l’histoire du pays.





A analyser l’interview à Alwatwan de M. Aboubakari Boina, président du CNPA et coordinateur de l’ouvrage, on s’aperçoit qu’aucune place n’a été accordée à la presse professionnelle.





On peut le comprendre mais on doit regretter qu’on ne lui ait accordé aucun intérêt. Ne serait-ce que pour s’interroger sur son état et inviter à y réfléchir.





D’autant qu’il y a eu des balbutiements qui datent et qui mériteraient d’être pris en compte.





Comores Informatique (CI) avait engagé un travail dans ce sens.





Après avoir animé des rubriques consacrées aux Technologies de l’Information et de la Communication dans la presse généraliste du pays à la fin des années 1990, CI avait tenté l’aventure.





CI avait fondé la « LETTRE DE COMORES INFORMATIQUE ». Elle était éditée sur imprimante. Par la suite, elle avait évolué devenant un magasine imprimé sur papier glacé avec un nouveau titre BASIM. C’est qu’au cours de son premier salon Salon Comorien de l’Information et de la Communication (SCIT) tenu en 2002, le concept de SIM (Swana’an za Informatiki na Mawaswiliano) avait spontanément émergé dans les débats pour remplacer TIC. La lettre est donc devenue BAruwa yaheze SIM (BASIM). (Je détaillerai cette expérience dans le livre sur l’histoire de CI que je suis entrain d’écrire)





Malheureusement cette première tentative d’un organe de presse professionnel n’a pas fait long feu ainsi que celle du premier salon consacré aux TIC SIMKO (SIM za KOMORI). Il est, à mon avis dommage, que l’ACTC, l’Association consacrée aux SIM (TIC) n’ait pas trouvé judicieux de poursuivre ces premières expériences de promotion des TIC.





Rien n’est tout cas pas perdu puisque cet ouvrage n’est qu’un début.





Idriss Mohamed

27/11/2026