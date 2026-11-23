Historique à Mbadjini : les deux baobabs enterrent la hache de guerre pour le bien de la région ! À l'annonce de ce rapprochement historique, les cito

Historique à Mbadjini : les deux baobabs enterrent la hache de guerre pour le bien de la région !







C’est une nouvelle qui fait vibrer toute la région de Mbadjini d'une immense joie et d'un profond soulagement. Les deux grandes figures politiques et piliers de la région, Monsieur Youssouf Mohamed Ali, dit « Belou » (actuel Directeur de Cabinet du Président de l’Union des Comores, chargé de la Défense), et Monsieur Aly Ibouroi (ancien Ministre de l’Énergie), ont officiellement scellé leur réconciliation. C’est une nouvelle qui fait vibrer toute la région de Mbadjini d'une immense joie et d'un profond soulagement. Les deux grandes figures politiques et piliers de la région, Monsieur Youssouf Mohamed Ali, dit « Belou » (actuel Directeur de Cabinet du Président de l’Union des Comores, chargé de la Défense), et Monsieur Aly Ibouroi (ancien Ministre de l’Énergie), ont officiellement scellé leur réconciliation.





​Dans un esprit de fraternité, de sincérité et de bonne foi, ces deux « baobabs » de Mbadjini ont choisi de dépasser leurs divergences pour placer l'intérêt supérieur de leur région et de sa population au-dessus de tout.





​Une liesse populaire à travers tout Mbadjini

À l'annonce de ce rapprochement historique, les citoyens de Mbadjini n'ont pas caché leur enthousiasme. Partout dans les localités, c’est un véritable vent d’espoir qui souffle. La population salue le courage politique et la sagesse de ces deux leaders qui montrent aujourd'hui la voie de l'unité, condition indispensable au développement et à la cohésion sociale de notre région.





​Un appel solennel aux semeurs de discorde

Cependant, cette grande victoire pour la paix doit également servir de leçon. Nous lançons un appel ferme et solennel à certains leaders et acteurs locaux de Badjini qui, par le passé, n'ont cessé de jeter de l'huile sur le feu pour entretenir la division et empêcher à tout prix que ces deux frères ne se retrouvent.





​Il est temps que ces manœuvres cessent. Rappelons-nous les enseignements sacrés de notre religion, l’Islam, qui prône la paix, le pardon et l'union des cœurs. Le Prophète (ﷺ) nous a mis en garde avec sévérité contre la calomnie et la division : n’entrera pas au Paradis celui qui sème la discorde entre les gens et alimente les conflits.





​Aujourd'hui, l'heure n'est plus aux querelles stériles mais au rassemblement. Que Dieu bénisse cette réconciliation sincère et guide tous les fils et filles de Badjini sur le chemin de l'unité et de la prospérité !





​ABDOU NOUR